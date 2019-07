Reporte: Encuentran herido a Jeffrey Epstein en cárcel de Nueva York

Jeffrey Epstein, el millonario inversionista acusado de tráfico sexual y detenido sin fianza hasta que comience su juicio, fue encontrado herido en el piso de su celda a principios de esta semana en la cárcel federal donde se encuentra recluido, dijo el jueves a The Associated Press una persona familiarizada con el incidente.



No está claro si los moretones en el cuello de Epstein, de 66 años, fueron autoinfligidos o se debieron a un asalto, dijo la persona, que no estaba autorizada para discutir el caso y habló bajo condición de anonimato.



Epstein fue atendido por las lesiones y permanece bajo custodia en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York.



No ha habido respuesta inmediata de los funcionarios de la cárcel ni de los abogados de Epstein.



El Centro Correccional Metropolitano, donde Epstein está retenido, es famoso por su seguridad estricta y los presos de alto perfil que por allí han pasado, y que han incluido a terroristas, estafadores de Wall Street y, hasta hace poco, al narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán.



Epstein ha sido acusado de abusar sexualmente de decenas de niñas menores de edad a principios de la década de 2000. Él se ha declarado no culpable.

Un juez le negó la libertad bajo fianza a Epstein después de una audiencia la semana pasada, dictaminando que podría huir del país si era liberado.

El juez también dijo que Epstein representaba un peligro para el público debido a su "incontrolable" necesidad de participar en conductas sexuales con niñas menores de edad.

Epstein se declaró culpable en Florida en 2008 de solicitar a un menor para la prostitución en un acuerdo que terminó con una investigación federal que involucró a muchas chicas adolescentes que dijeron haber sido abusadas sexualmente.

Fue sentenciado a 13 meses de cárcel, pero se le permitió salir de la cárcel del condado casi todos los días y pasar el día en su oficina privada. Después de su liberación, se registró como un delincuente sexual.

Los fiscales federales de Nueva York reabrieron la investigación luego de que una investigación en el Miami Herald provocara indignación por el acuerdo original.

Epstein fue acusado de nuevos cargos federales este mes. Sus abogados dicen que no ha tenido ningún contacto ilícito con niñas menores de edad desde que cumplió su condena de cárcel en Florida. También dicen que los cargos actuales son inapropiados porque el gobierno federal está incumpliendo el acuerdo de no procesarlo.

El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alexander Acosta, renunció este mes de julio luego de recibir nuevas críticas por haber supervisado ese trato cuando era fiscal federal en Miami.