Trump iría a la Corte Suprema si buscan hacerle juicio político

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que acudirá directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos si los demócratas tratan de hacerle un juicio político.

El mandatario tildó a sus adversarios de "demócratas partidistas". El comentario sigue a la revelación de parte de la información entregada tras la culminación de la investigación de dos años liderada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

"No hice nada malo. Si los demócratas partidistas alguna vez trataran de impugnar, primero me dirigiría a la Corte Suprema de Estados Unidos", dijo en Twitter.

Trump reiteró a periodistas en la Casa Blanca su declaración el miércoles: "La citación es ridícula (...) Acabamos de pasar por la caza de brujas de Mueller, donde realmente tenía 18 demócratas enojados que odian al presidente Trump".

El informe de Mueller reveló que Trump intentó tomar el control de la pesquisa sobre Rusia. Mueller presentó varios momentos en los que Trump instruyó a otras personas para que influyeran o restringieran la investigación tras el nombramiento del fiscal especial en 2017.

Lea: Demócratas citan al ex abogado de la Casa Blanca McGahn.

"Estamos luchando contra todas las citaciones. Estas no son como las personas imparciales. Los demócratas están tratando de ganar el 2020. No van a ganar con la gente que veo. Y no van a ganar contra mí", dijo a los reporteros en la Casa Blanca.

Los demócratas

La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exhortó a sus divididos compañeros demócratas el lunes a centrarse en la investigación de hechos en lugar de saltar a hablar de juicio político para responsabilizar al presidente Tump por el "comportamiento altamente poco ético y sin escrúpulos" descrito en el informe del fiscal especial Robert Mueller.

Aunque no están coordinados sobre las posibles acciones en relación con el mandato de Trump, varios demócratas han mostrado interés en encausarlo políticamente.

Lea: EE.UU.: demócratas continúan divididos sobre juicio político a Trump.

Trump reitera sus argumentos

"No hice nada malo", escribió más temprano también en su cuenta en Twitter Trump el miércoles.

Aludió a que no hubo "delitos graves ni menores": "No hay delitos cometidos por mí en absoluto", enfatizó.

"Sin colusión, sin obstrucciones: NUNCA ha habido un presidente que haya sido más transparente", reiteró.