¿Impugnar o no impugnar? Pelosi insta a centrarse primero en los hechos

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exhortó a sus divididos compañeros demócratas el lunes a centrarse en la investigación de hechos en lugar de saltar a hablar de juicio político para responsabilizar al presidente Donald Trump por el "comportamiento altamente poco ético y sin escrúpulos" descrito en el informe del fiscal especial Robert Mueller.

En sus primeras observaciones sobre los próximos pasos, Pelosi reconoció en una carta a los demócratas de alto rango que los funcionarios del partido tienen una variedad de puntos de vista sobre cómo proceder. Pero ella les aconsejó repetidamente que busquen los hechos, sin recurrir a la "pasión o prejuicio" en el intenso período previo a las elecciones presidenciales y de congresistas de 2020.

"Todos estamos firmemente de acuerdo en que debemos avanzar por el camino de encontrar la verdad", escribió Pelosi. "También es importante saber que los hechos con respecto a responsabilizar al presidente pueden obtenerse fuera de las audiencias de juicio político".

De cualquier manera, Trump insistió en que no estaba preocupado.

"Ni siquiera un poco", dijo cuando le preguntaron el lunes si estaba preocupado por el juicio político. Sin embargo, sus muchos tuits que buscan socavar la credibilidad del informe, que incluso lo llaman "m----a", indican que no lo está haciendo a un lado.

"Solo los delitos graves y los delitos menores pueden llevar a un juicio político", dijo el lunes en Twitter. "No hubo crímenes de mi parte (sin colusión, sin obstrucciones), por lo que no puede impugnar. ¡Fueron los demócratas los que cometieron los crímenes, no su presidente republicano!".

El informe de Mueller la semana pasada describe en vívidos episodios que Trump envió aliados para despedir a Mueller, cerrar su investigación y mentir. La fuerza de los hallazgos inició una lucha entre los demócratas sobre qué hacer ahora: ¿mostrar moderación e investigar, o tratar de impugnar? El debate ahora se extiende desde el Capitolio hasta la campaña electoral, donde los más de 18 candidatos del partido están divididos en su batalla por la nominación presidencial demócrata.

Hasta que uno sea coronado el próximo año, Pelosi es el líder de facto del partido. El lunes, siguió sus consejos de larga data de ir con investigaciones y hechos, en lugar de declaraciones apasionadas de cómo hacer que Trump pague por su conducta.

"Debemos mostrar al pueblo estadounidense que estamos procediendo libres de pasiones o prejuicios, estrictamente en la presentación de los hechos", escribió. Agregó: "Ya sea que sea o no procesable en la actualidad, está claro que el presidente, como mínimo, se ha involucrado en un comportamiento altamente poco ético e inescrupuloso que no deshonra la oficina que ocupa".

Es probable que una serie de audiencias e investigaciones, particularmente en la Cámara controlada por los demócratas, mantenga en público detalles poco halagadores sobre el comportamiento de Trump proporcionado tanto por el informe como por su exabogado personal, Michael Cohen. Los paneles del Congreso están exigiendo la versión no redactada del informe Mueller y su material subyacente recopilado de la investigación. Se espera que el fiscal general William Barr testifique en la Cámara de Representantes y el Senado la próxima semana. Y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, D-N.Y., Ha convocado a Mueller para que testifique el próximo mes, aunque no se ha fijado una fecha.

Lo que es diferente después de la publicación del informe es la evidencia detallada de que el presidente intentó cerrar o detener la investigación de Mueller, un comandante en jefe que tiene a sus principales subalternos mintiendo u obstaculizando en su nombre. El hecho de que muchos se negaron a hacerlo pudo haber ayudado a salvar a Trump de un grave peligro político.

El Congreso tiene opciones adicionales, y los presidentes de comités clave han dejado claro que creen que el informe Mueller proporciona suficientes detalles para implicar a Trump en la obstrucción de la justicia.

Pero no hay un esfuerzo de juicio político en curso, en parte porque los líderes demócratas han estado convencidos de que tendría que haber un sentimiento bipartidista para tales procedimientos. Los republicanos aún apoyan a Trump en el Capitolio, aunque tienen menos que decir sobre el informe que los demócratas. En el Departamento de Justicia el lunes, el representante Doug Collins, el republicano de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que una versión menos redactada del informe de Mueller que leyó apoyó la conclusión de que Mueller no encontró "ninguna colusión" ni "ninguna obstrucción". De hecho, Mueller no eliminó a Trump de la obstrucción, pero tampoco recomendó que se le acusara.

Los líderes demócratas, sin embargo, están bajo la presión de algunas de las estrellas en ascenso del partido y de algunos candidatos presidenciales de 2020 para comenzar el juicio político, incluso de la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y Julián Castro, un exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Otros candidatos demócratas, entre ellos el senador Cory Booker de Nueva Jersey y Kamala Harris de California, han sugerido que es demasiado pronto para iniciar un proceso de juicio político. La senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, le preguntó si apoyaría avanzar dado un posible mapa de ruta según el informe de Mueller, dijo en una entrevista telefónica el lunes que desea más información.

Queda por ver cuántos demócratas se subirán al carro de la acusación.

El tema ha dividido al partido desde el día en que tomó posesión el nuevo Congreso. Esa noche de enero, la representante de primer año Rashida Tlaib, demócrata por Michigan, fue grabada utilizando una blasfemia para decirle a los partidarios que los demócratas iban a destituir a Trump.

Después de que se publicó el informe de Mueller, el más prominente de los legisladores demócratas de primer año, la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, firmó la resolución de Tlaib que pedía una investigación sobre la conducta de Trump y la cuestión de si merece una acusación formal en la Cámara.

"El informe de Mueller es claro al señalar la responsabilidad del Congreso en investigar la obstrucción de la justicia por parte del Presidente", escribió Ocasio-Cortez.