EE.UU.: demócratas continúan divididos sobre juicio político a Trump

A raíz de la divulgación pública la semana pasada de una versión redactada del informe Mueller, algunos demócratas de la oposición, entre ellos algunos candidatos a la presidencia, han intensificado los pedidos de destitución del presidente Donald Trump.

Sin embargo, en general, los demócratas parecen estar divididos sobre si seguir el largo y políticamente divisivo curso de tratar de destituir al presidente de su cargo.

La senadora y candidata a la nominación presidencial demócrata, Elizabeth Warren, lidera los esfuerzos para la destitución del presidente Trump como lo ha expresado en actos en New Hampshire y Massachusetts.

"No podemos ser un Estados Unidos que diga que está bien que un presidente estadounidense intente bloquear las investigaciones sobre un ataque extranjero a nuestro país o las investigaciones sobre el mal comportamiento del propio presidente", dijo Warren.

El también candidato demócrata a la presidencia de EE.UU. y alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg es más evasivo.

"Creo que el Congreso necesita tomar esa decisión y creo que él bien lo merece. Pero mi enfoque, ya que no soy parte del Congreso sino que soy parte de la campaña de 2020, es darle una derrota decisiva en las elecciones", sostiene Buttigieg.

Por el momento, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se opone al juicio político y prefiere que el presidente y su administración rindan cuentas a través de las audiencias de supervisión del Congreso.

"Ella (Pelosi) siente que para avanzar en la impugnación no solo tiene que tener pruebas sólidas de una ofensa impugnable, sino que también tiene que poder atraer a los demócratas, pero también a los republicanos", dijo Julie Pace, analista de la agencia de noticias The Associated Press.

Muchos demócratas siguen en conflicto, dice el representante de California Adam Schiff.

"¿Es lo mejor para el país iniciar un proceso de juicio político porque, de lo contrario, envía el mensaje de que esta conducta es de alguna manera compatible con el cargo? ¿O es en el mejor interés del país no asumir un juicio político que sabemos no tendrá éxito en el Senado porque el liderazgo republicano no cumplirá con su deber?", dijo Schiff.

Incluso, los demócratas que apoyan el juicio político, admiten que es un proceso largo y políticamente riesgoso, dijo el analista Matt Dallek, de la Universidad George Washington.

"En el momento en que los procedimientos de impugnación hubieran comenzado, ya se está hablando de fines de 2019 o principios de 2020, y eso crea su propia complicación porque hay otro remedio para destituir a un presidente, y se llama elección".

El presidente Trump criticó a los demócratas en Twitter y dijo a los periodistas que no está "ni un poco" preocupado por el juicio político.

Todo es parte de la batalla política por venir, dice el experto John Fortier, del Centro de Políticas Bipartidistas: "Bueno, no creo que haya terminado y seguiremos hablando de ello. Pero creo que la línea de apoyo fue lo que el presidente quería escuchar, que no hubo colusión entre la campaña de Trump y el propio Trump y el gobierno ruso".

Incluso, si los demócratas se resisten al juicio político, es probable que el informe Mueller reciba mucha atención de los candidatos a la presidencia demócrata durante todo el ciclo electoral de 2020.