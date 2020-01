Whitney Houston, Depeche Mode y Nine Inch Nails ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll

La fallecida Whitney Houston y otros cinco artistas y bandas que representan una amplia gama de géneros musicales, incluidos el pop, la electrónica y el rap, fueron anunciados el miércoles como nuevos rostros del Salón de la Fama del Rock & Roll.

También entrarán al Salón de la Fama en su 35a ceremonia anual de admisión importantes bandas de los años 70 como Doobie Brothers y T.Rex, el grupo de rock electrónico Depeche Mode, el asesinado rapero The Notorious B.I.G. y la banda de rock industrial Nine Inch Nails.

Los seis nuevos miembros del Salón de la Fama fueron seleccionados entre 16 bandas y músicos nominados por un comité en octubre. Más de 1.000 artistas, historiadores del rock y miembros de la industria musical eligieron a los ganadores.

El Salón de la Fama, con sede en Cleveland, oficializará los nuevos integrantes el 2 de mayo en una ceremonia televisada en la que participarán invitados especiales, que aún no han son revelados.

Houston, interprete de "I Will Always Love You", es considerada una de las estrellas discográficas femeninas más exitosas de todos los tiempos. Murió en 2012 a los 48 años tras ser encontrada en el baño de un hotel.