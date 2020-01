Oscars: John Williams rompe su propio récord con Star Wars

John Williams superó su propio récord de nominaciones a los Oscar el lunes por la mañana.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció los nominados para los Oscar 2020, incluido Williams por su trabajo en la última película de Star Wars.

Al recibir el guiño a la mejor partitura original, el compositor de Star Wars: The Rise of Skywalker ahora tiene un total de 52 nominaciones al Oscar, el número más alto para una persona viva. Él sigue a Walt Disney, quien tiene el mayor número de nominaciones con 59 nominaciones al Oscar.

Williams recibió su primera nominación al Oscar en 1968 por su trabajo en el Valle de las muñecas de Mark Robson. Cuatro años después, el compositor se llevó a casa su primera estatuilla dorada para la partitura de Fiddler on the Roof.

Otros puntajes ganadores del Oscar de Williams incluyen los de Schindler's List, E.T. los extraterrestres, Star Wars y Jaws. Aunque el compositor venció a la competencia por el mejor puntaje en 1978 con la música en la primera película de Star Wars, el trabajo adicional para la franquicia de ciencia ficción aún no se ha llevado a casa el premio.

Además, Williams tiene el récord de marcar múltiples películas en dos franquicias diferentes. Ha proporcionado el puntaje para seis películas de Star Wars y tres películas de Indiana Jones.

En la carrera de 2020 por el mejor puntaje original, Williams está en buena compañía con otros nominados, incluidos Thomas y Randy Newman, Alexandre Desplat y Hildur Guðnadóttir.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Kathy Bates por “Richard Jewell”, Laura Dern por “Marriage Story”, Scarlett Johansson por “Jojo Rabbit”, Florence Pugh por “Little Women” y Margot Robbie por “Bombshell”.

El premio al mejor actor de reparto se lo disputarán Tom Hanks por “A Beautiful Day in the Neighborhood”, Anthony Hopkins por “The Two Popes”, Brad Pitt por “Once Upon a Time ... in Hollywood”, Joe Pesci por “The Irishman” y Al Pacino, por “The Irishman”.

Las candidatas a mejor largometraje internacional: “Corpus Christi” de Polonia; “Honeyland” de Macedonia del Norte; “Les Miserables” de Francia; “Dolor y gloria” de España y “Parasite” (“Parásitos”) de Corea del Sur.

Por el premio al mejor lagometraje documental compiten “American Factory”, “The Cave”, “The Edge of Democracy”, “For Sama” y “Honeyland”.

Las nominadas a mejor música original son “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

En cuanto a efectos visuales, fueron postuladas “Avengers: Endgame”, “The Irishman”, “The Lion King”, “1917” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

En la categoría de mejor vestuario figuran “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women” y “Once Upon a Time ... in Hollywood”.

La ceremonia de los Premios de la Academia será el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Angeles y se transmitirá en vivo por la cadena ABC.