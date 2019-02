Trump sobre declaraciones de Cohen: "Fue bastante vergonzoso"

El presidente Donald Trump dijo el jueves que lo "impresionó" su exabogado personal, Michael Cohen, un día después de que éste se presentara en una audiencia en la Cámara de Representantes para decir "verdades" sobre su exjefe, a quien catalogó de "racista, estafador, tramposo".

En una audiencia el miércoles ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, acalorada en ocasiones, Cohen respondió preguntas de legisladores durante más de cuatro horas. ​

Lea: Cohen al Congreso de EE.UU.: Trump es "un racista, estafador, tramposo".

Cohen dijo que Trump sabía que su asesor de campaña Roger Stone estaba en contacto con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sobre la publicación de correos electrónicos pirateados al Comité Nacional Demócrata que dañaban a su oponente de 2016, Hillary Clinton, antes de que el sitio los hiciera públicos.

También aseguró que Trump también conocía y le ordenó mentir al Congreso sobre las negociaciones que tuvo la compañía de Trump durante la campaña de 2016 para construir un rascacielos en Moscú, mientras que el entonces candidato Trump dijo a los votantes que no tenía tratos comerciales en Rusia.

Pero dijo que no hubo colusión de parte de Rusia en las elecciones de 2016, un tema que ha sido parte de la investigación que lidera el fiscal especial Robert Mueller.

"Y mintió mucho pero fue muy interesante que no mintió sobre una sola cosa, dijo: 'no hay colusión con el engaño ruso'", dijo Trump citando a Cohen durante una rueda de prensa al concluir la cumbre en Vietnam con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

"Me preguntó por qué él no mintió sobre eso también como lo hizo con todo lo demás, mintió sobre tantas cosas diferentes que realmente me impresiona que no dijera: 'bueno creo que hubo colusión por esta razón'. No dijo eso", agregó Trump.

El presidente estadounidense reiteró que existe una "cacería de brujas" en su contra.

"Pero el hecho es que no hay colusión y la llamo cacería de brujas, esto nunca debería pasarle a ningún otro presidente. Esto es tan malo para nuestro país, tan malo, mire todo este engaño lo llamo cacería de brujas rusa y ahora agregué la palabra estafa, es algo muy malo para nuestro país", dijo.

"Fue bastante vergonzo", enfatizó.

Cohen fue sentenciado en diciembre pasado a tres años de prisión por su rol en los pagos ilegales a dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones con el mandatario y por mentir al Congreso sobre los esfuerzos de su excliente durante la campaña electoral en 2016 para construir una torre Trump en Moscú.

La condena debería comenzar a cumplirla en marzo próximo. El miércoles admitió que estaba colaborando con investigaciones que estpan en curso en Nueva York y dijo que su participación podría reducir su condena.

Trump había escrito en su cuenta en twitter antes de la audiencia que Cohen estaba buscando que le redujeran la pena.

Consultado el miércoles acerca de si Trump sería capaz de hacer cualquier cosa para ganar, Cohen dijo: "Sí".

"Donald Trump es un hombre que se postuló para un cargo para hacer que su marca sea excelente, no para hacer que nuestro país sea grandioso", dijo Cohen. "No tenía el deseo ni la intención de dirigir a esta nación a no ser para promocionarse a sí mismo y construir su riqueza y poder. La campaña para él siempre fue una oportunidad de marketing", aseguró Cohen el miércoles.