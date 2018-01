Palestinos enojados por amenaza de Trump de cortar ayudas

Una destacada líder palestina mostró su indignación el miércoles por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar la financiación a la Autoridad Palestina, calificando sus tuits de “chantaje".

Trump, amenazó el martes con retirar ayuda futura a los palestinos, a quienes acusó de "no querer más" una negociación de paz con Israel.

"CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES al año y no lo aprecian o lo respetan. No quieren negociar un tratado de paz con Israel ... si los palestinos no quieren negociar la paz, por qué deberíamos hacer estos gigantescos pagos en el futuro?”, se preguntó Trump en Twitter.

Pero la líder palestina Hanan Ashrawi dijo en un comunicado que Trump "destruyó por sí solo los cimientos de la paz" el mes pasado al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Los palestinos "no serán chantajeados”, agregó.

Los tuits de Trump se dieron horas después de que la embajadora ante la ONU informara de un plan para dejar de financiar a una agencia de esa entidad que da ayuda humanitaria a los refugiados palestinos.

"El presidente ha dicho básicamente que no quiere dar fondos adicionales, o frenar la financiación, hasta que los palestinos acuerden volver a la mesa de negociación", dijo la embajadora Nikki Haley a periodistas al ser consultada por el dinero que Washington dona a la agencia de refugiados palestinos.

"Ahora los palestinos deben demostrarle al mundo que quieren negociar. Hasta ahora no se han sentado a la mesa pero han pedido ayuda. No vamos a entregar la ayuda, nos vamos a asegurar que se sienten a negociar y queremos seguir avanzando en el proceso para la paz", sostuvo Haley.

Desde mediados de la década de 1990, Estados Unidos ha entregado a los palestinos más de $5.000 millones de dólares en ayudas para su economía y seguridad, según cifras de una investigación del Congreso. Desde 2008 se destinó una media de $100 millones de dólares anuales a los servicios de seguridad del presidente palestino Mahmoud Abbas.

Cortar la financiación podría tener consecuencias desastrosas para Israel, que depende de la cooperación en seguridad con la Autoridad Palestina para mantener la calma en Cisjordania.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que la decisión estadounidense es una flagrante violación a las leyes internacionales y que es inaceptable que Washington tenga un rol en el proceso de paz de Oriente Medio porque favorece abiertamente a Israel.