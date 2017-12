Guatemala anuncia traslado de su embajada en Israel a Jerusalén

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció el lunes al presidente guatemalteco Jimmy Morales, deseando que “Dios lo bendiga” por su decisión de trasladar la embajada del país centroamericano a Jerusalén.

El día de Nochebuena Morales anunció que su país trasladará su embajada en Israel a Jerusalén, convirtiéndose en la primera nación en seguir la pauta marcada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“He conversado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Hablamos de las excelentes relaciones que hemos tenido como naciones desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel”, escribió Morales en sus redes sociales.

“Uno de los temas de mayor relevancia fue el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén”, refirió. “He girado instrucciones a la canciller para que inicie las coordinaciones respectivas para que así sea”, agregó.

“Dios lo bendiga, mi amigo, presidente Jimmy Morales, Dios bendiga a nuestros dos países, Israel y Guatemala”, dijo Netanyahu, hablando en inglés en comentarios para un encuentro semanal de su facción del partido Likud en el parlamento.

Guatemala fue uno de los 9 países que respaldó a Estados Unidos para que se reconociera a Jerusalén como la capital de Israel el jueves, cuando una resolución no vinculante, con enorme apoyo, condenó la decisión del mandatario estadounidense.

"Israel es nuestro aliado y debemos apoyarlo", expresó Morales a periodistas durante una improvisada rueda de prensa después del voto en la ONU.

"A pesar de que solo fuimos nueve en todo el mundo, estamos con total certeza y convicción de que es la ruta correcta", expresó el mandatario.

De momento ni Trump ni Morales han anunciado cuándo se produciría tal traslado.

Guatemala e Israel tienen una estrecha relación desde hace años, especialmente en materia de seguridad y en venta de armas de Israel a Guatemala.

Ningún otro país tiene la sede de su misión diplomática en Israel en Jerusalén, aunque República Checa dijo que consideraba tal posibilidad.

La decisión de Morales fue recibida con críticas de opositores y felicitaciones, especialmente de los miembros de la comunidad evangélica del país.

El ex canciller de Guatemala Fernando Carrera (2013-2014) dijo a The Associated Press que la decisión responde a intereses de carácter ideológico y que "puede tener implicaciones graves, tanto para la seguridad como para la económica del país".

Israel reclama toda Jerusalén como su capital, mientras que los palestinos demandan el sector este de la ciudad, que capturó Israel en 1967 y donde se ubican importantes templos judíos, cristianos y musulmanes. Desde hace tiempo muchos gobiernos han expresado que el destino de la ciudad santa debe resolverse a través de las negociaciones.