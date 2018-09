Trump insta a investigar al escritor del artículo en The New York Times

El presidente Donald Trump declaró el viernes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería trabajar para identificar al escritor de un mordaz y crítico artículo de opinión del New York Times, supuestamente presentado por un miembro de un movimiento de “resistencia” de la administración para frustrar sus impulsos más peligrosos.

Trump citó “seguridad nacional” como la razón de tal investigación, y llamó al Fiscal General Jeff Sessions para abrir la investigación, en comentarios a los periodistas. También dijo que estaba explorando iniciar acciones legales contra el periódico por la publicación del ensayo dos días antes.

"Jeff debería investigar quién fue el autor de esa pieza porque realmente creo que es seguridad nacional", dijo Trump. Si la persona tiene una autorización de seguridad de alto nivel, agregó, “no lo quiero en esas reuniones”.

Es casi impensable que el Departamento de Justicia pueda abrir una investigación sobre el artículo de opinión. Aunque fue muy crítico sobre Trump, el autor no revela ninguna información clasificada ni filtrada al periódico, lo que sería un obstáculo crucial para aclarar antes de que se pueda contemplar una investigación de filtraciones.

Sin embargo, la llamada de Trump es la última prueba de la independencia de su Departamento de Justicia, que se supone debe tomar decisiones de investigación y de cargos sin interferencia política de la Casa Blanca.

Un día antes, los principales lugartenientes de Trump dieron un paso al frente para repudiar el artículo de opinión en una muestra de apoyo a su indignado jefe, quien ordenó a los asistentes que desenmascaren al escritor.

Por correo electrónico, por tuit y por cámara, las negaciones fueron presentadas una por una por los funcionarios del gabinete, incluido el vicepresidente Mike Pence. Altos funcionarios en puestos clave de seguridad nacional y política económica acusaron al escritor del artículo de cobardía, deslealtad y de actuar en contra de los intereses de EE.UU. en términos duros que imitaban las propias palabras del presidente.

​En una entrevista el jueves con Fox News, Trump dijo que el autor “quizás no sea republicano, que no sea conservador, que sea una persona en un estado profundo que ha estado allí por mucho tiempo”.

Hay una larga lista de funcionarios que plausiblemente podría haber sido el autor. Muchos han compartido en privado algunas de las mismas preocupaciones del artículo sobre el presidente con colegas, amigos y periodistas.

Con un círculo tan amplio de posibles sospechas, los hombres y mujeres de Trump sintieron que no tenían más remedio que hablar. Las negaciones y condenas llegaron de todas partes: el Secretario de Estado Mike Pompeo y el Secretario de Defensa Jim Mattis negaron la autoría de una visita a India; El Secretario del Interior Ryan Zinke intervino desde Samoa Americana. En Washington, los reclamos de "no fui yo" se hicieron eco de la oficina del vicepresidente Pence, del secretario de Energía Rick Perry, del embajador en Rusia Jon Huntsman de Dan Coats, director de inteligencia nacional y otros miembros del gabinete.

El autor profesaba ser miembro de ese mismo círculo interno. Entonces, ¿podrían las negaciones ser confiables? No había una manera infalible de saber, y eso solo profundizaba las frustraciones del presidente.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el llamado de Trump para la investigación del Departamento de Justicia era una expresión de su frustración con el artículo de opinión, en lugar de una orden para los fiscales federales.

"El departamento no confirma ni niega las investigaciones", dijo Sarah Isgur Flores, una vocera.

Algunas personas que estuvieron de acuerdo con los puntos del escritor sugirieron que la reacción del presidente en realidad confirmó las preocupaciones del autor, y los demócratas rápidamente condenaron el llamado del presidente para una investigación federal.

El senador Chris Coons de Delaware dijo, `'El presidente Trump sigue mostrando una tendencia preocupante en la que ve el Departamento de Justicia como el departamento legal privado de la organización Trump en lugar de una entidad que se centra en respetar la Constitución y hacer cumplir nuestras leyes'.'

Pero Rudy Giuliani, el abogado del presidente, sugirió que "sería apropiado" que Trump solicite una investigación formal sobre la identidad del autor de la publicación.

“Supongamos que es una persona con una autorización de seguridad. Si sienten que escribir es apropiado, tal vez sientan que sería apropiado divulgar secretos de seguridad nacional también. Esa persona debe ser descubierta y detenida”, dijo Giuliani.

El senador de Kentucky, Rand Paul, un aliado clave de Trump, pidió al presidente que ordene a los sospechosos de ser el autor que se sometan a las pruebas del detector de mentiras.

“La gente lo sugiere”, comentó Trump el viernes, evitando explícitamente respaldar la propuesta. “Eventualmente, saldrá el nombre de esta persona enferma”.

Cuando la lucha inicial por desenmascarar al escritor resultó infructuosa, la atención se centró en las preguntas que planteó el artículo, susurradas en Washington desde hace más de un año: ¿Trump está verdaderamente a cargo y un poder ejecutivo dividido podría representar un peligro para el país? ?

El ex director de la CIA, John Brennan, un feroz crítico de Trump, dijo a NBC: "Esto no es sostenible para tener una rama ejecutiva donde las personas no sigan las órdenes del presidente ejecutivo". ... Un león herido es un animal muy peligroso, y creo que Donald Trump está herido ''.

El autor anónimo, que afirma ser parte de la resistencia “trabajando diligentemente desde dentro” de la administración, dijo: “Muchos designados por Trump han prometido hacer lo que podamos para preservar nuestras instituciones democráticas y frustrar los impulsos más equivocados del Sr. Trump hasta él está fuera de la oficina”.

“Puede ser un frío consuelo en esta era caótica, pero los estadounidenses deben saber que hay adultos en la habitación '', continuó el autor. "Reconocemos completamente lo que está sucediendo. Y estamos tratando de hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo haga”.

La primera dama Melania Trump emitió un comunicado respaldando a su esposo. Ella elogió a la prensa libre como “importante para nuestra democracia '', pero atacó al escritor, diciendo: '' No está protegiendo a este país, lo está saboteando con sus acciones cobardes”.

En la Avenida Pennsylvania, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que no sabía de ninguna función que el Congreso tendría que investigar, aunque el representante republicano Mark Meadows de Carolina del Norte, un aliado de Trump, dijo que el cuerpo legislativo podría participar.

El escritor dijo que los asesores de Trump son conscientes de las fallas del presidente y que “muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones. Me gustaría saber. Yo soy uno de ellos”.