Anónimo funcionario de la Casa Blanca fustiga a Trump en el NYTimes

El New York Times justificó el miércoles como un "paso raro" la publicación de un artículo de opinión escrito por una persona que dice ser un alto funcionario de la administración Trump que detalla cómo los peores impulsos del presidente son frecuentemente frustrados por su propio personal.

El autor llama al presidente Donald Trump "amoral", y dice que "en general está contra el comercio y es antidemocrático".

"Las reuniones con él se desvían del tema y se descarrilan, se enreda repetidamente, y su impulsividad resulta en decisiones a medias, mal informadas y, en ocasiones, imprudentes, que tienen que ser revertidas", dice el autor.

El autor escribe que "puede ser un consuelo frío en esta era caótica", pero quieren que los estadounidenses sepan que "hay adultos en la habitación".

Una revelación sorprendente en la nota de opinión es que afirma que hubo "rumores tempranos" de invocar la Enmienda 25, pero que "nadie quería precipitar una crisis constitucional. Por lo tanto, haremos lo que podamos para dirigir a la administración en la dirección correcta hasta que, de una forma u otra, se acabe."

La 25ma Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos detalla las medidas que se pueden tomar para la destitución de un presidente en funciones.

La pieza no condena por completo la presidencia de Trump.

"Hay puntos brillantes que la cobertura negativa casi incesante de la administración no logra capturar: como la desregulación efectiva, la reforma tributaria histórica, un ejército más robusto y más", escribió el autor.

La pieza confirma anécdotas del nuevo libro del reportero Bob Woodward, Fear, el cual alega que el propio personal de Trump roba con frecuencia documentos importantes de su escritorio.

Trump se refirió al libro como "ficción" el miércoles. Sobre la nota de opinión del NYTimes, Trump la calificó como "un editorial cobarde" y "realmente una infamia", mientras su secretaria de prensa instó al autor del editorial a renunciar, sin desmentir las afirmaciones de la nota.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump arremetió contra el Times por publicar el artículo de opinión. "No les gusta Donald Trump y no me gustan", dijo sobre el periódico. Las páginas de opinión del periódico se manejan por separado de su departamento de noticias.



Posteriormente el presidente tuiteó: "TRAICIÓN?''.

En una enfática declaración, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders acusó al autor de elegir "engañar" al presidente al permanecer en la administración. "No está poniendo al país primero, sino poniéndose a sí mismo y a su ego por encima de la voluntad del pueblo estadounidense'', dijo. "El cobarde debería hacer lo correcto y renunciar'', dijo.

Sanders también hizo un llamado al NYTimes para que "emita una disculpa" por publicar la pieza, calificándola de " un patético, imprudente y egoísta editorial de opinión".

El nuevo escándalo en la administración al estilo de la serie "House of Cards", tiene a los aliados de Trump y expertos políticos trabajando a tiempo completo para desenmascarar al escritor.

The Associated Press dice que el ensayo inmediatamente desencadenó un juego de adivinanzas sobre la identidad del autor en las redes sociales, en las salas de redacción y en el ala oeste, donde los funcionarios fueron sorprendidos por su publicación.

Un debate acalorado en Twitter fue el uso del autor de la palabra "lodestar'' (referente), que aparece con frecuencia en los discursos del vicepresidente Mike Pence. ¿Podría la figura anónima ser alguien en la órbita de Pence? Otros argumentaron que la palabra "lodestar'' podría haberse incluido para despistar a la gente.

Mostrando su capacidad para llamar la atención, la exfuncionaria de la administración Omarosa Manigault Newman, quien recientemente publicó un libro cáustico sobre Trump, tuiteó que las pistas sobre la identidad del escritor del artículo de opinión del NYTimes estaban en su libro recientemente publicado, que ofrece el número de página: 330. La estrella de los programas de realidad escribe en esa página: "muchos en este ejército silencioso están en su partido, su administración e incluso en su propia familia ''.