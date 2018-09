Nikki Haley responde al op-ed en el NYTimes con otro artículo

La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, decidió responder al polémico y crítico artículo de opinión anónimo publicado por el diario The New York Times de forma particular y diferente a otros funcionarios: escribiendo otro artículo.

"Cuando desafío al presidente, lo hago directamente. Mi anonimo colega debió haberlo hecho, también", titula el escrito de Haley, publicado en el presitigio diario este viernes.

Haley explicó que a pesar de todos los problemas que enfrenta el mundo, se sintío en la obligación de responder a su colega. "El autor debe creer que le está haciendo un servicio al país. Estoy en total desacuerdo", sentenció Haley en las primeras lineas del texto.

"Cuando hay desacuerdos, hay una forma correcta y una forma incorrecta de afrontalos. Yo levanto el teléfono y lo llamo o me reuno con él en persona", afirma Haley.

La embajadora indica que lo que el autor hace "es muy peligro" pues si bien asegura que su principal preocupación es el país y la Constitución, expone que una parte central de la democracia es que aquellos que trabajen directamente con el presidente no traten de perjudicar sus políticas.

Para el cierre del artículo, Haley invita al autor del op-ed que ayude a la administración actual "hacer grandes cosas por el país", que se comunique directamente con el presidente si desacuerda con algo, y si no consigue hacerle ver su punto, que renuncie "por principios".

"No te quedes en tu posición y secretamente perjudiques al presidente y al resto de nuestro equipo. Es cobarde, es antidemocrático y es un perjuicio para nuestro país", asegura la embajadora.