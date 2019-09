Nicaragua: Tribunal falla a favor diario La Prensa, ordena entregar material retenido

El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de Nicaragua falló nuevamente a favor del diario La Prensa y ordenó al director general de la Dirección General de Servicios Aduaneros, Eddy Medrano Soto, entregar el material retenido al medio de comunicación. Sin embargo, el presidente del diario, Jaime Chamorro, denunció que autoridades aduaneras ignoran los fallos del Tribunal.

“La Aduana no es la que está parando eso, a ellos le ordenaron no darlo y ellos no pueden hacer nada más que esperar que les cambien la orden y esa orden no la van a cambiar por un tribunal, que me imagino lo ven de segunda ellos, la presidencia”, dijo Chamorro a la Voz de América.

Chamorro aseguró que agotaran las vías legales necesarias para determinar la injusticia de este caso. “Esto es la documentación de nuestra razón, y esto va a quedar en la historia”, manifestó.

Este último fallo del Tribunal Aduanero debe ser cumplido en 30 días hábiles a partir de la notificación que tiene fecha 30 de agosto.

El experto en temas aduaneros, Henry Thompson, explicó que la posición de aduana en este caso no es correcta, ya que su obligación es cumplir las órdenes del Tribunal.

“En el 99,99 por ciento de mis casos nunca lo ha incumplido (...) en cuanto hacer cumplir lo que les ha emitido el tribunal, ellos han cumplido”, explicó el experto a la VOA.

“Declarar a lugar la queja interpuesta por el (asesor aduanero de La Prensa), en el carácter en que actuaba en contra del licenciado Eddy Medrano Soto, director general de la DGA, debido a que incumplió con su deber como funcionario público de dar respuesta pronta en apego a la ley”, se lee en la resolución.

Por su parte, el diputado Wilfredo Navarro dijo que los dueños del diario deben buscar el cumplimiento de todas las vías administrativas; además volvió a acusarlos de hacer un uso deshonesto de las exoneraciones fiscales.

“Porque no se ha agotado el juicio, todo eso es un procedimiento y, además, en el fondo está lo que te digo, que hicieron mal uso del papel que venía exonerado para sus negocios”, señaló.

El Tribunal señaló en la resolución que con este último trámite se agotaba la vía administrativa y se tendría que recurrir ante la instancia correspondiente del Poder Judicial. Los embarques retenidos contienen 92 toneladas de papel periódico y otros insumos necesarios para imprimir el diario.

Estos materiales retenidos tienen un costo de 225,352 dólares, más un aproximado de 6,500 dólares que el periódico ha tenido que pagar en almacenes fiscales.