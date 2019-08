Periodistas nicaragüenses en el exilio denuncian amenazas

Desde hace dos semanas los periodistas de la plataforma digital “Nicaragua Actual” denuncian el aumento de las amenazas a su vida y familias a través de las redes sociales y llamadas telefónicas.

“Empezamos a recibir llamadas y audios en WhatsApp de simpatizantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos llaman a nuestros números amenazándonos con plomo, muerte y a nuestras familias en Nicaragua”, señalo el periodista Gerall Chávez a la Voz de América.

Chávez salió de Nicaragua hace más de seis meses y se exilió en San José, Costa Rica debido a las amenazas y asedio por ejercer su labor como periodista. Afirma que las amenazas no son algo nuevo, pero sí hay algo en estos mensajes que le sorprende.

“Lo que nos llama la atención es que ahora están identificando a nuestros familiares, están identificándonos a nosotros, y ya lo están haciendo a través de llamadas telefónicas. Hemos podido grabar dos llamadas telefónicas amenazando a nuestra familia en Nicaragua. En las llamadas dicen que nosotros continuamos mintiendo y que continuamos promoviendo el odio”.

Desde abril de 2018 más de 50 periodistas nicaragüenses se han exiliado, según un reporte del Centro de la Investigación de la Comunicación Nicaragüense. En su mayoría en San José, Costa Rica, debido a las amenazas, censura y peligro de ser detenidos por ejercer su labor. El gobierno del presidente Daniel Ortega, según informes de GIEI y la CIDH, criminaliza las manifestaciones públicas y la libertad de expresión en el país.

La mayoría de estos comunicadores exiliados han creado alrededor de 12 iniciativas digitales para continuar informando a Nicaragua.

A través de una transmisión en vivo por Facebook, los periodistas de "Nicaragua Actual" hicieron la denuncia sobre las cuantiosas amenazas que reciben a diario por parte de simpatizantes de Ortega.

“Esto nos genera el estar alertas y pendientes. Hablamos con nuestros familiares en Nicaragua y estamos tomando medidas al respecto. En estos casos hay que tener mucha prudencia para hacerle frente a esto. Sabemos que estas personas son capaces de lo que sea”, aseguró a VOA el periodistas y productor de Nicaragua Actual, Yelsin Espinoza.

La Voz de América consultó con el subprocurador de Derechos Humanos del Estado, Adolfo Jarquín Ortel, sobre la denuncia de los periodistas. Ortel asegura que no se ha recibido ninguna información asegurando que son noticias falsas.

“Nosotros no tenemos ninguna evidencia al respecto. No hemos recibido ninguna denuncia. Pero estar hablando así, dando información a través de las redes sociales, de boca a boca no ayuda en nada. Si sucede algo así yo lo invito a que ponga la denuncia”.

Sin embargo, ambos periodistas consultados por la Voz de América aseguran que no se detendrán en su iniciativa digital, señalando que ahora más que nunca se necesita de periodismo independiente en Nicaragua.

“Lo que queremos es hacer conciencia de que nosotros queremos que se respeten nuestros derechos de informar en Nicaragua sin represión política por parte del gobierno", aseguró Yelsin Espinoza.