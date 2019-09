El versátil Forest Whitaker va de 'mafioso' a hombre de la música

Forest Whitaker interpreta a un jefe criminal en la nueva serie dramática de Epix, "Padrino de Harlem", con la intensidad dominante que se espera de él, un cambio de sentido en la carrera del actor que comenzó como cantante.

"Jingle Jangle", una película de Netflix ambientada en unas de vacaciones 2020, y "El padrino de Harlem" resaltan la valía de Whitaker y por qué se cambió a la actuación, esto, a pesar del talento vocal que le logró una beca para la escuela de música de la Universidad del Sur de California y atrajo a su primer agente.

"No pensé que podría interesarle a las personas de mi propia comunidad. No pensé que siquiera mirarían 'los gustos de la ópera ligera', así que tomé la decisión de actuar, que sería el camino correcto, y me alejé de la música".

Después de obtener un título de la escuela de teatro de la USC, Whitaker ganó notoriedad por sus primeras películas, como "Platoon" y "Good Morning, Vietnam", y fue honrado en el Festival de Cine de Cannes por su interpretación del gran jazzista Charlie Parker en "Bird", de 1988.

Su viva actuación como dictador ugandés, Idi Amin, en "The Last King of Scotland", de 2006 lo puso en compañía de un puñado de afroamericanos para recibir el Oscar al Mejor actor.

Fue el idealismo juvenil lo que lo ayudó a rechazar el trabajo que no coincidía con sus aspiraciones. Para Whitaker, actuar no era igual al estrellato o estar constantemente de conciertos; fue, como él lo expresó, una búsqueda para encontrar "la luz guía de cada persona" y comprender las conexiones humanas.

“Me ofrecieron una telenovela, dije, no. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy tratando de hacer. Y finalmente funcionó, donde terminé interpretando personajes únicos a lo largo de estos 30 años”, dijo Whitaker, de 58 años, y agrega que "todavía estoy teniendo la oportunidad. Este personaje de Bumpy Johnson es una figura única e icónica para actuar".

El "Padrino de Harlem", de 10 episodios, es parte de una serie de proyectos de películas y series de televisión que ha realizado a lo largo de los años, incluido una oportunidad como invitado en el drama de hip-hop "Empire", de Fox que le permitió a Whitaker exhibir brevemente sus habilidades vocales (como lo hizo en el 2013 en la película "Natividad Negra").

Whitaker, interpreta a Johnson, un personaje que regresa a casa al salir de prisión para encontrarse que su territorio está controlado por gángsters italoamericanos, en el Nueva York de principios de la década de 1960, y un joven activista conocido como Malcolm X en ascenso.

El actor y también productor ejecutivo de la serie, dijo que solo tenía una visión de Johnson desde películas como "Hoodlum", de 1997, protagonizada por Laurence Fishburne.

"Realmente no sabía la profundidad de su personalidad o la profundidad de su influencia en la comunidad. No me di cuenta ni entendí la relación entre él y Malcolm X. No sabía sobre su vida familiar ", dijo sobre Johnson en un panel de discusión sobre los vínculos de éste con el movimiento por los derechos civiles o la causa que lo impulsó. “Eso fue interesante para mí, para desarrollar mi papel y poder ser parte de esto como actor. Fue increíble", concluyó.