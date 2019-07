Candidatos demócratas discuten sobre Medicare en segundo debate

Este martes, Detroit, Míchigan, fue el escenario del segundo debate para los precandidatos presidenciales demócratas, donde Bernie Sanders, senador por Vermont, Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, y el sistema de cuidado de la salud llevaron la voz cantante.

El campo demócrata – que tiene una cifra histórica de 25 candidatos – volvió en lo que podría ser la última oportunidad de muchos de ellos en un escenario nacional para demostrar que es el contendiente adecuado para derrotar al presidente Donald Trump.

De ahora en adelante, el Comité Nacional Demócrata duplicará sus requisitos de recaudación de fondos y encuestas para calificar para participar en los próximos debates en septiembre y octubre.

Esta primera de dos noches comenzó con el himno nacional y la presentación de los 10 candidatos, algo que para los menos conocidos fue importante para hacer llegar su mensaje al electorado, especialmente en un estado con tendencia republicana como Míchigan. Fue el caso de Steve Bullock, gobernador de Montana, quien no calificó para el primer debate.

Bullock indicó que Trump va ser un candidato “difícil” de derrotar”, pero que el candidato demócrata lo derrotaría presentándose, escuchando qué necesita la gente. Se definió como progresista y aseguró que de llegar a la Casa Blanca gobernará para todos los estadounidenses “que Washington ha dejado atrás”

Otra fue Marianne Williamson, autora de libros de motivación y una de las pocas candidatas que no tiene una carrera política. Williamson aseguró que los estadounidenses se volverán a levantar “para un nuevo sistema económico”, que no beneficie a las grandes corporaciones. “La política convencional no va solventar este problema porque la política convencional es parte del problema”.

Durante la presentación, John Hickenlooper, exgobernador de Colorado, aseguró que era “pragmático” y que la respuesta estaba en “unir a la gente” para poder hacer las cosas; mientras que Tim Ryan, representante por Ohio se enfocó en el tema económico e indicó que “no se trata de izquierda o derecha. Se trata de (algo) nuevo y mejor”.

Por su parte John Delaney, exlegislador de Maryland, resaltó sus raíces inmigrantes y aseguró que trae “buenas y verdaderas” soluciones. “Podemos derrotar a Trump y gobernar”, indicó.

Beto O'Rourke, ex representante por el estado de Texas y quien perdió en las elecciones de medio término contra Ted Cruz, indicó que este momento “nos va definir para siempre” y que más allá de las diferencias, “somos estadounidenses primero”.

Medicare o no

En esta oportunidad, unos de los temas focales de los moderadores fue el cuidado de la salud y si la opción del Medicare para todos era una solución adecuada y viable, tanto así que la discusión duró casi toda la primera hora del debate. Este es un tema en el que Sanders y Warren comparten opiniones.

Medicare es el programa federal de seguro médico para personas de 65 años o más, en Estados Unidos.

Sanders, quien se está postulando por segunda vez, aseguró que muchos estadounidenses viven “mes a mes” y el que sistema de cuidado médico es “disfuncional”. Indicó que el seguro médico “es un derecho, no un privilegio”, y que por eso luchará por Medicare para todos en su administración.

Por su parte, Warren, aseguró que la meta principal es ganarle al presidente y que en esta oportunidad se trata de reflejar que el demócrata es un partido político que lucha “por nuestra democracia y nuestra economía”.

Resaltó que ninguno de los candidatos quiere quitarle el seguro a nadie, “eso es lo que están haciendo los republicanos”. Agregó que el Medicare para todos “sí va funcionar” y que los costos van a subir para los más ricos y las corporaciones, no para la clase media.

Ambos desaprobaron que los demócratas, e incluso los moderadores, usaran “puntos de conversación republicanos” en este tema.

Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, quien indicó que el país se queda sin tiempo ante la “emergencia” que representa la presidencia de Trump, aseguró que era hora de dejar de preocuparse por lo que los republicanos van a decir.

“Defendamos la política correcta, salgamos y defendámosla", indicó, señalando que incluso si los demócratas adoptan la agenda republicana, los republicanos los van a llamar socialistas.

En el caso de la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, aseguró que como candidata tiene ideas “audaces” pero que se pueden hacer realidad. Defendió una opción pública para el cuidado de la salud, como quería el expresidente Barack Obama.

Delaney se ha referido a la idea de Medicare para todos como un suicidio político, a lo que Sanders le respondió que estaba equivocado.

El miércoles el debate será a la misma hora y volverá a ser transmitido por CNN. En el segundo grupo, el expresidente Joe Biden, principal opción entre los votantes demócratas, se enfrentará a otros fuertes contrincantes como Kamala Harris, senadora de California, y el senador Cory Booker de Nueva Jersey.