Parlamento venezolano aprueba preguntas de consulta popular opositora 

CARACAS - La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves un acuerdo que promueve la consulta popular convocada por la oposición como respuesta a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y que estipula cuáles serían las preguntas.

En una sesión semipresencial, los diputados aprobaron el acuerdo donde establecen que las preguntas serían las siguientes:

Primera: ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

Segunda: ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?.

Opositor Capriles exige postergar elecciones en Venezuela El dirigente del opositor Primero Justicia, puso en duda su participación en las elecciones convocadas por el gobierno en disputa para diciembre, afirmando que no hay condiciones para realizar la votación.

Además de la temática a consultar, el acuerdo también estipula algunos parámetros para la realización del proceso, como la creación de un Comité Organizador, y normas sobre cómo “proteger la seguridad en el ejercicio de su derecho”.

Dependiendo de las circunstancias, no descartan que la consulta podría celebrarse en uno o en varios días sucesivos. Además, se estipula que la consulta sea abierta a todo venezolano apto para votar en cualquier parte del mundo.

Otra normativa aprobada es que podrán utilizarse “todos los medios disponibles, permitiendo la participación mediante plataformas mixtas”.

El acuerdo hace referencia a herramientas electrónicas, correo convencional, presencial, y “cualquier otro mecanismo que la tecnología permita”.

Un manera de expresarse

Antes de la lectura del acuerdo, el presidente interino del país, Juan Guaidó, ratificó que la consulta es “un vehículo” y no un fin en sí mismo. Reconoció que no podría quedarse en el acto simbólico y que debe haber un manejo de expectativa.

“Es parte de los mecanismos que están en nuestra Constitución para expresar la mayoría. Y si algún político, dirigente, líder, de cualquier gremio, le dice que consultar al pueblo está mal, descártelo de una”, indicó el también presidente de la AN durante su intervención.

Guaidó destacó que se trata de una propuesta “articulada con todos los sectores de la sociedad civil”.

A principios de septiembre, 37 partidos opositores y un número importante organizaciones de la sociedad civil acordaron el Pacto Unitario, que además de estipular su no participación en los comicios parlamentarios de diciembre, anunciaba la convocatoria de una consulta.

Guaidó: "Convoco a toda Venezuela a pararse, a resistir, a exigir" En un discurso presencial en Caracas, el presidente interino venezolano pidió acompañar una protesta nacional convocada por el sector educativo para el lunes 5 de octubre.

“Necesitamos ejercer presión desde todos los rincones de Venezuela. Necesitamos que sea organizada”, indicó el mandatario interino, quien también aseguró que los venezolanos “no están solos”.

Guaidó aseguró que esta es una propuesta “que no sustituye a la política, que no sustituye a la estrategia, que no sustituye a la protesta, que no sustituye al parlamento nacional, que no sustituye de un gobierno de emergencia nacional”.

El gobierno en disputa de Venezuela ha ratificado que los comicios parlamentarios de diciembre cuentan con las garantías necesarias, por lo que ha convocado a los venezolanos a participar.