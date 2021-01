Analistas: Unión Europea nunca reconoció a Guaidó como interino

MARACAIBO, VENEZUELA. - Que la Unión Europea no mencionara al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino en su más reciente comunicado no significa que alguno de sus países miembro haya dejado de reconocerle como tal, aunque ello refleje la división del bloque sobre la prórroga de funciones del Parlamento electo en 2015, opinan analistas consultados.

El texto de la Unión Europea sobre su desconocimiento de la Asamblea Nacional venezolana electa en 2020 generó desde este miércoles un intenso debate en predios políticos, diplomáticos y mediáticos ante la noción de que el organismo habría dejado de reconocer a Guaidó como presidente interino.

El documento, difundido por la oficina del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Extranjeros y Políticas de Seguridad, Joseph Borrell, lamentó la instalación del Parlamento votado en diciembre, de mayoría chavista, por haber sido designado sin un proceso “creíble”.

En él, no obstante, llamó la atención que se obviara la mención de Guaidó como mandatario encargado de la presidencia en Venezuela, como lo han reconocido 60 gobiernos desde enero de 2019, muchos de ellos de Europa.

La Unión Europea, al hacer votos por una negociación que derive en procesos “creíbles, inclusivos y democráticos”, garantizó en su comunicado que mantendría sus contactos con “todos los actores políticos y civiles que se esfuerzan por devolver la democracia a Venezuela”.

Fue en ese segundo párrafo donde mencionó “en particular” a Guaidó -por su mero nombre, sin cargo alguno- y a “otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, electa en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral”.

América y Europa dan la espalda al nuevo Parlamento en Venezuela Algunos gobiernos, como Estados Unidos y Canadá, expresaron su apoyo explícito a la continuidad de funciones del Parlamento de 2015 y a Juan Guaidó. Europa llamó al diálogo para recuperar la transparencia de las elecciones.

El pronunciamiento ocurrió un día después de que diputados de ese Parlamento de 2015 instalaran una comisión delegada para prorrogar por un año su período de funciones con el argumento de que no ha habido una elección democrática para sustituirle, una tesis jurídica conocida en Venezuela como “la continuidad”.

Agencias de prensa y medios de comunicación internacionales, como el diario español El País y Reuters, titularon en sus notas del comunicado que la Unión Europea había dejado de reconocer a Guaidó como presidente interino.

Expertos en análisis internacionales, como Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, difieren de ese enfoque.

“La Unión Europea nunca le reconoció (a Guaidó) como presidente interino, no reconoce autónomamente a gobiernos, porque no es un Estado, sino que actúa conforme indiquen sus Estados miembro al respecto”, expone a la VOA.

Dudas sobre la continuidad

Ramírez destaca que los comunicados históricos de la Unión Europea se han referido a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana, debido a que países como Italia y Chipre, integrantes del bloque, no lo han reconocido como tal. Eslovaquia lo aceptó con ese cargo apenas a finales de junio de 2020.

Subraya que “no es poca cosa” que se haya omitido la mención de Guaidó como dirigente del Parlamento y que se hable de una Asamblea “saliente”.

“Revela que los Estados miembro de la UE no avalan la tesis de la continuidad constitucional o administrativa, sino que consideran que la crisis se ha profundizado y muestran su preocupación por la desinstitucionalización del país”, apunta.

A su entender, la Unión Europea concretó “un ejercicio de realismo político” al escoger cuidadosamente sus referencias a Guaidó y al Parlamento “saliente”, así como al reconocer la existencia de una “nueva” Asamblea Nacional.

Juan Francisco Contreras, investigador y docente de relaciones internacionales, explica que la elaboración de un documento que refleje la postura diplomática de 27 países es “muy difícil”.

“Los europeos son muy cuidadosos con el lenguaje, el protocolo, las normas, el derecho internacional. No veo mayor problema de que no lo llamen (a Guaidó) como presidente interino, sino que lo nombran”, comentó a la Voz de América.

Contreras estima que gobiernos como el de España debieron presionar para evitar menciones a cargos que no reflejaran sus posiciones.

“Coordinación”: clave para oposición venezolana frente a comunidad internacional Venezuela y los retos de la oposición en esta etapa.

Sin consenso del bloque

Este jueves, la ministra española de Relaciones Exteriores, Arancha González, declaró a la prensa que el “reconocimiento político” de Guaidó es el punto donde todos los Estados miembro de la Unión Europea se han unido. Valoró que el organismo le ha otorgado al líder opositor “una legitimidad política”.

El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, expresó este jueves que ese bloque de naciones reconoce a la Asamblea Nacional electa en 2015 y a “su presidente como presidente interino”, argumentando que las elecciones legislativas de diciembre “no fueron libres ni creíbles”.

La postura europea sobre Guaidó y el Parlamento de 2015 es entendida por los analistas como clave en la perspectiva diplomática que sobre Venezuela asumirá el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cuando ocupe la Casa Blanca dentro de un par de semanas.

Washington ha sido el principal garante internacional de Guaidó y de los parlamentarios escogidos hace seis años. Biden expresó durante la campaña electoral su plan de alinear posturas con aliados como la Unión Europea en asuntos como la crisis política, económica y social de Venezuela.

Emilio Figueredo, embajador retirado y profesor de derecho internacional, insiste en que organismos multilaterales como la Unión Europea o las Naciones Unidas nunca se han referido a Guaidó como mandatario interino.

“Lo que sí hizo la UE fue desconocer la legitimidad de (Nicolás) Maduro, de la Asamblea Constituyente y de la Asamblea írrita (de diciembre pasado). Los que reconocen a Guaidó y a la Asamblea son los diversos Estados europeos”, opina.

Luis Angarita, experto en relaciones internacionales, evalúa que el comunicado de la Unión Europea “surfea entre los difíciles equilibrios de las posturas” de cada uno de sus Estados miembro.

A su entender, el texto refleja que hay países que no validan la teoría de la continuidad del Parlamento de 2015 y, por ende, de Guaidó a su frente.

“Si bien no reconoce a la nueva Asamblea, no quiere decir que reconozca una continuidad de la AN de 2015 que propone Guaidó”, comenta.

Figueredo, también abogado, destaca asimismo que el Parlamento Europeo sí reconoce al líder opositor con el cargo de mandatario interino de Venezuela, así como a la comisión delegada que representará este año al Parlamento de 2015.