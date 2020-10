Premio Nobel de Física 2020 para descubrimientos sobre agujeros negros

Tres científicos, de origen británico, alemán y estadounidense, ganaron el Premio Nobel de Física 2020 por sus hallazgos sobre los agujeros negros, dijo el martes el organismo a cargo de los galardones.

El científico británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez trabajaron por mejorar la comprensión de uno de los fenómenos más exóticos en el universo, que se han convertido en un elemento habitual de la ciencia ficción y los hechos científicos, y donde el tiempo parece haberse detenido, señaló el comité de científicos del Nobel.

Penrose, profesor de la Universidad de Oxford, ganó la mitad del premio por su descubrir, utilizando las matemáticas, "que la formación de agujeros negros es una sólida predicción de la teoría general de la relatividad” de Albert Einstein, explicó la Real Academia de las Ciencias de Suecia.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz