Nobel de Medicina 2020 premia hallazgo de virus de hepatitis C

Dos científicos estadounidenses y uno de origen británico ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2020 por su trabajo en la identificación del virus de la hepatitis C, que causa cirrosis y cáncer de hígado, dijo el lunes el organismo encargado de entregar los galardones.

"Antes de su trabajo, el descubrimiento de los virus de la hepatitis A y B habían sido pasos críticos", dijo la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia en un comunicado sobre la concesión del premio de 10 millones de coronas suecas (1,1 millones de dólares).

"El descubrimiento del virus de la hepatitis C reveló la causa de los casos restantes de hepatitis crónica y posibilitó análisis de sangre y nuevos medicamentos que han salvado millones de vidas".

Los galardonados son los científicos Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice

