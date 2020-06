Expertos: “La pobreza es el peor enemigo de la pandemia en las fronteras de México”

MIAMI - Expertos que trabajan con organizaciones que ayudan a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México pusieron de manifiesto este jueves la necesidad de implementar mecanismos mucho más efectivos para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en el área, una situación que está causando grandes estragos en la población, especialmente en los más vulnerables.

Jorge Vivanco, presidente de la junta de World Vision México, manifestó que, aunque los movimientos migrantes han decrecido un tercio desde el inicio de la crisis sanitaria, es importante seguir creando alianzas y políticas con las administraciones y otras entidades sin ánimo de lucro para ayudar a los migrantes, muchos de ellos centroamericanos, que hacen una travesía por América Latina con la esperanza de cruzar y llegar a Estados Unidos.

“Hay organizaciones como ACNUR o agrupaciones religiosas que están haciendo un esfuerzo extraordinario para apoyar a la comunidad”, señaló Vivanco.

El experto participó junto a otros representantes en una mesa redonda telemática organizada por el Centro Berkley para los Asuntos Religiosos y Paz en el Mundo de la Universidad de Georgetown.

Algunos migrantes ni siquiera llegan a los refugios

Vivanco, durante su exposición, hizo referencia a las dos fronteras mexicanas que cuentan con el mayor flujo migrante de toda la nación: la de Tijuana con San Diego (California) y la de Tapachula con Guatemala.

Según él, hay “miles de personas que no alcanzan a llegar a los refugios y tratan de sobrevivir para llegar a Estados Unidos”. Lo peor de todo, advierte, es que no se tiene constancia de estas personas ya que no están registradas en ningún lado y buscar políticas de ayuda a estos migrantes acaba siendo un reto para muchas de estas organizaciones.

Sin embargo, señaló que, desde hace 5 años, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha jugado “un papel importante” en la organización de las entidades no gubernamentales que prestan ayuda a los inmigrantes. También, otros grupos como UNICEF o la Organización Mundial de la Salud (OMS) han diseñado estructuras especiales para “que no se dupliquen esfuerzos”.

El trabajo en equipo

“La idea es hacer un trabajo mucho más eficiente”, apuntó Vivanco, que también es presidente de Zukara, una compañía enfocada en el desarrollo alimenticio de forma natural y saludable.

“El trabajo con la comunidad” es otro de los aspectos sobre la mesa en esta ponencia sobre las políticas que se implementan en las fronteras de México. Benjamin Laniado, secretario general de Cadena, una agencia judía de ayuda humanitaria en México, destacó que “las organizaciones de fe son muy fuertes” y suelen tener “un lugar central en las respuestas” cuando se produce una emergencia.

Prueba de ello dijo es la coordinación que se ha estado llevando a cabo durante los meses de pandemia. En su opinión, lo importante es crear una red con otras organizaciones comunitarias y utilizarlas en momentos necesarios. “Podemos crecer si usamos nuestra red, y podemos controlar los dos países en las fronteras a cada uno de ellos”, recalcó poniendo como ejemplo las operaciones que han desarrollado en la frontera entre Colombia y Venezuela, aunque el tema de hoy versaba exclusivamente en México.

“Nuestro objetivo es ser el mediador entre el gobierno y el pueblo”, apuntó Laniado.

“Estamos haciendo muchas estrategias, también otras alianzas con organizaciones de fe, así cada uno trae a la mesa lo mejor que puede hacer”, agregó convencido de que ese tipo de acciones “pueden tener un gran alcance y ayudar mucho a cambiar la realidad”, agregó, el secretario general de Cadena.

El nivel de pobreza y las consecuencias del COVID-19 en México “hace que todo sea mucho más dramático”, indicó Laniado.

La pobreza durante el coronavirus

“Hay gente que no tiene nada que comer y tenemos que lidiar con la pobreza, dar refugio a la gente y luchar contra el COVID-19 en los hospitales con equipos apropiados para que los pacientes y los sanitarios no se infecten”, señaló el ejecutivo de asistencia humanitaria.

En esa misma línea, la emprendedora mexicana Dina Buchbinder, que también está muy comprometida con las causas sociales en el país, se refirió a la pandemia del nuevo coronavirus como “la pandemia de las pandemias”, por lo que también insistió en “la importancia de estar interconectado”.

“Estamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Algunos no tienen barcos y otros ni siquiera saben nadar”, afirmó.

Estrategias para hacer frente al COVID-19

En opinión de Buchbinder, las organizaciones deben pensar en tres puntos básicos para ayudar a los más vulnerables en esta pandemia.

Por un lado está “la investigación: saber qué es lo que hay que hacer en todo momento”. Después, “reimaginar y repensar en cómo se puede ayudar a la comunidad” a pesar de la grave situación está viviendo el país en estos momentos.

Por último apuntó, “los que han tenido el privilegio de tener presupuesto suficiente han de continuar con el trabajo que hacían hasta ahora”.