Trump: "Me enfadaré mucho" si el Kremlin ha envenenado a Navalny

WASHINGTON D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que se enfadará "mucho" si se demuestra que el Kremlin estuvo detrás del envenenamiento del opositor ruso Alekséi Navalny, aunque subrayó que Washington aún no ha visto "pruebas" de ello.

“No sé exactamente qué pasó. Creo que es trágico, es terrible, no debería pasar. No hemos visto ninguna prueba aún, pero ya veré (...). Me enfadaré mucho si ese es el caso", declaró el mandatario durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

Trump informó de que planea analizar el caso "seriamente" en los "próximos días" y afirmó que nadie ha sido más "duro" con Rusia que su Administración.

“Me llevo bien con el presidente [Vládimir] Putin, pero he sido más duro con Rusia que nadie", sostuvo.

El presidente insistió al decir que "no estaría nada contento" si se demuestra que Moscú ordenó el atentado contra Navalny y concedió que ese podría ser "perfectamente" el caso, "en base a lo que Alemania ha dicho".

Pruebas en Navalny muestran presencia de agente neurotóxico El gobierno alemán dijo el miércoles que pruebas realizadas al líder de la oposición rusa Alexei Navalny mostraron la presencia del agente neurotóxico Novichok.

Alemania informó el miércoles de que las pruebas realizadas en muestras tomadas al líder opositor mostraron la presencia del agente nervioso de la era soviética Novichok.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el viernes que Berlín ha informado a los miembros de la alianza sobre los "hallazgos" de sus "expertos" y condenó lo sucedido.

"Todos los aliados de la OTAN condenamos este ataque. Llamamos a Rusia a revelar toda la información relacionada con el programa Novichok", señaló Stoltenberg en su cuenta oficial de Twitter.

Trump, no obstante, se preguntó porqué siempre las preguntas parecen girar en torno a Moscú y criticó a Alemania por mantener una importante relación en el sector energético con Rusia a pesar de considerar a este país un adversario. La canciller alemana Angela Merkel ya ha dicho que está dispuesta a revisar un acuerdo entre ambos países para la construcción de un importante gaseoducto.

“Creo que China es una nación de la que deberíais estar hablando más que de Rusia, porque son mucho peores, si te fijas en lo que le está pasando al mundo; lo que está pasando con el virus chino", dijo el presidente a los periodistas congregados en la sala.

La pandemia

En este sentido, Trump volvió a acusar a China de haber agravado la pandemia del coronavirus al ocultar información sobre el origen del brote.

Trump, en todo caso, sostuvo que su la pronta reacción de su Administración evitó la muerte de "millones" de estadounidenses.

“El trabajo que hemos hecho contra el COVID1-9 o el virus chino o la plaga china –como quieras llamarlo, tiene muchos nombres diferentes- ha sido increíble”, afirmó Trump.

Estados Unidos lidera el ránking de países con mayor número de contagios (6.191.294) y de muertes (187.484) en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Trump justificó estos registros apuntando que Estados Unidos es "un país grande" y que otros países "no informan de muertes". "No a nuestro nivel... o no son precisos", concluyó, sin ofrecer ninguna información que sustente estas alegaciones.