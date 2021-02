Abierta la polémica en Colombia por la regularización de inmigrantes venezolanos

BOGOTÁ - El histórico paso que dio el Gobierno colombiano el lunes para regularizar el estatus de algo más 1,7 millones de venezolanos en el país ha generado opiniones divididas acerca del proyecto presentado por el presidente Iván Duque.

El Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV) presentado ayer por el propio Duque ofrece protección y regularización por 10 años a los migrantes y refugiados venezolanos.

Duque informó que la medida permite registrar de modo “claro y certero” las identidades de los refugiados y que esto desembocará en “la posibilidad de la presencia en nuestro país, transparente, [distinta] a la que tiene hoy frente a la relación con el Estado”.

El rechazo

Sin embargo, el senador Gustavo Bolívar dijo en un tuit que este decreto es polémico puesto que se firma de cara a las elecciones presidenciales en Colombia que tendrán lugar en mayo del año próximo.



"Como vienen elecciones, Duque les ofrece nacionalidad. Lo mismo hizo [Hugo] Chávez, cedular colombianos para asegurar [la] votación. Cada vez más castrochavistas", criticó el legislador.

Cuatro horas después, Bolívar dijo a quienes "no entendieron el sentido de este tuit" que no estaba en desacuerdo con la medida sino que busca que los inmigrantes "no sean usados electoralmente".

Algunas personas no entendieron el sentido de este tuit y lo aclaro. No dice en ninguna parte del texto que estoy en desacuerdo con que se regularice a los migrantes venezolanos. Solo pido que no sean usados electoralmente.

hemos sido abanderados de su inclusión sin atenuantes. https://t.co/xkhkDxET8s — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 9, 2021

Sin embargo, el estatuto no permite a los beneficiarios ejercer el voto en ningún proceso electoral de la nación, según explicó al noticioso La Silla Vacía, Lucas Gómez García, gerente de Fronteras del país.

“No vamos a nacionalizar a nadie. Justamente un Estatuto Nacional de Protección permite una permanencia en el territorio durante un periodo de diez años, pero no le da la nacionalidad a esa población”, argumentó el funcionario colombiano.

Para Viviana Canasto, una colombiana que rechaza este decreto de manera tajante, la cuestión es otra; se trata, según considera, de una medida que empobrecerá más a su propio país.



"Yo entiendo que las personas venezolanas tienen necesidades, pero a raíz de todo lo que ha pasado con este conflicto se ha incrementado la inseguridad y se está incrementando el desempleo", declaró a la Voz de América.

A favor de la protección temporal

Para el senador Edward García, el Estatuto solo busca proteger los derechos fundamentales de los venezolanos, tal como explicó a la VOA.

"Es el mayor desplazamiento del mundo -en el que el 30% se encuentra en Colombia- que padecen el régimen de Nicolás Maduro y que Colombia les va dar protección", argumentó.

En ese orden García dijo que el Estatuto protegerá los derechos fundamentales “de esos hermanos venezolanos”, quienes “han tenido que salir huyendo del régimen de Maduro”.

¿En qué consiste la "histórica" ayuda que Colombia brindará a los venezolanos? El presidente Iván Duque anunció el lunes la implementación del ETPV, o Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos.

La decisión fue aplaudida por el Secretario de Estado, de Estados Unidos, Antony Blinken. "Elogiamos el anuncio de Iván Duque sobre un estatus de protección temporal para los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia. Estados Unidos está del lado de Colombia en el apoyo a refugiados y migrantes”, dijo el alto funcionario en un tuit.

Para los ciudadanos venezolanos en Colombia, esta medida es justa, además de necesaria, ya que están urgidos de una estabilidad económica y social.

“Pudiéramos tener más beneficios incluso económicos, estabilidad laboral y por la parte de lo que sería la seguridad social”, argumentó a Voa Noticias José Salcedo, uno de esos migrantes venezolanos cuyo futuro podría pasar por el éxito del nuevo estatuto.