Trump Jr. hablará con el panel del Senado el miércoles

El hijo mayor del presidente Donald Trump se reunirá con la Comisión de Inteligencia del Senado el miércoles a puerta cerrada, según dos personas familiarizadas con la reunión.

Las personas solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas para discutir la entrevista confidencial. La reunión con Donald Trump Jr. se produce después de que el presidente republicano de la Comisión, el senador de Carolina del Norte, Richard Burr, lo citó como parte de la investigación del panel sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Burr recibió un considerable rechazo de algunos de sus colegas del Partido Republicano por la decisión, pero les dijo a los demás senadores que Trump Jr. se había retirado de una entrevista dos veces, lo que obligó a la Comisión a actuar.

Los senadores quieren discutir las respuestas que Trump Jr. dio al personal del panel en una entrevista de 2017, así como las respuestas que dio a la Comisión Judicial del Senado en una entrevista por separado a puerta cerrada ese año.

El exabogado del presidente Trump, Michael Cohen, le dijo a una comisión de la Cámara en febrero que había informado a Trump Jr. aproximadamente 10 veces sobre un plan para construir una Torre Trump en Moscú antes de las elecciones presidenciales. Trump Jr. le dijo al panel del Poder Judicial que solo estaba "periféricamente informado" sobre la propuesta de bienes raíces.

El panel también está interesado en hablar con Trump Jr. sobre otros temas, incluida una reunión de campaña en Trump Tower con un abogado ruso que captó el interés del abogado especial Robert Mueller. El informe de Mueller, publicado en abril, examinó la reunión pero no encontró pruebas suficientes para acusar a alguien de un delito.

Trump dijo en mayo que creía que su hijo estaba siendo maltratado.

"Es realmente una situación difícil porque mi hijo pasó, supongo, más de 20 horas testificando sobre algo que Mueller dijo que estaba 100% bien y ahora quieren que testifique de nuevo", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "No sé por qué. No tengo idea de por qué. Pero me parece muy injusto".

Es la primera citación conocida de un miembro de la familia inmediata del presidente, y algunos republicanos llegaron a sugerir que Trump Jr. no debería cumplir.

El colega del estado natal de Burr, el senador Thom Tillis, republicano por Nueva York, tuiteó: "Es hora de seguir adelante y comenzar a centrarse en los temas que son importantes para los estadounidenses".

El senador John Cornyn, de Texas, miembro republicano del panel, dijo que entendía la frustración de Trump Jr. El colega de Cornyn en Texas, el senador republicano Ted Cruz, dijo que "no hay necesidad" de la citación.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, defendió a Burr, diciendo que "ninguno de nosotros le dice al presidente Burr cómo dirigir su comisión".

Sin embargo, McConnell dejó en claro que está ansioso por terminar con la investigación, que ya lleva más de dos años.