Comisión Inteligencia Senado EEUU cita a declarar a Donald Trump Jr.

La comisión de inteligencia del Senado citó a Donald Trump Jr. y lo llamó para responder preguntas sobre su testimonio de 2017 ante el panel como parte de su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Eso según dos personas familiarizadas con la citación que lo discutieron bajo condición de anonimato. Es la primera citación conocida de un miembro de la familia inmediata del presidente Donald Trump, y un nuevo signo de que el panel del Senado continúa con su propia investigación sobre Rusia incluso después de la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre el mismo tema.

No está claro si Trump Jr. cumplirá con la citación. Una persona cercana al hijo mayor del presidente, que solicitó el anonimato para discutir el asunto, dijo el miércoles que hubo un acuerdo cuando Trump Jr. testificó por primera vez ante el panel de inteligencia en 2017 que solo acudiría una vez y que ha seguido cooperando, produciendo documentos y respondiendo preguntas escritas.

La persona llamó a la nueva solicitud un truco de relaciones públicas y criticó al presidente del panel, el senador republicano de Carolina del Norte Richard Burr, por citar a Trump Jr.

La comisión había renovado el interés en hablar con Trump Jr. después de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificara a principios de este año. Cohen le dijo a una comisión de la Cámara en febrero que había informado a Trump Jr. aproximadamente 10 veces sobre un plan para construir una Torre Trump en Moscú antes de las elecciones presidenciales. Trump Jr. le dijo a la Comisión Judicial del Senado en 2017 que solo estaba "periféricamente informado" de la propuesta.

El panel también investigó una reunión entre Trump Jr., otro personal de campaña y una abogada ruso. Los correos electrónicos que condujeron a la reunión prometieron material dañino sobre Hillary Clinton.

El informe de Mueller, publicado el mes pasado, dice que Cohen recordó estar en la oficina de Trump "cuando Trump Jr. le dijo a su padre que se estaba llevando a cabo una reunión para obtener información adversa sobre Clinton". El informe señala que Trump Jr. le dijo a la Comisión Judicial del Senado, sin embargo, que no informó a su padre sobre los correos electrónicos o la reunión.

Cohen se reportó a la prisión federal esta semana para comenzar una sentencia de tres años por delitos que incluyen la evasión de impuestos y las infracciones de las finanzas de campaña relacionadas con los pagos de dinero secreto para proteger a su exjefe.

Una portavoz de la comisión no confirmó la citación. Pero la senadora de Maine Susan Collins, miembro republicana del panel, insinuó después de que Cohen habló a puerta cerrada ante el panel de inteligencia del Senado que la comisión querría hablar con Trump Jr. de nuevo. Ella dijo que los senadores "claramente necesitan volver a entrevistar a algunos testigos cuyas historias (Cohen) contradice".

La comisión de inteligencia del Senado ha estado investigando la interferencia en las elecciones rusas y los vínculos de Trump con Rusia durante los últimos dos años. Se espera que el panel intente llamar a varios testigos a medida que concluya su investigación en los próximos meses.

Burr dijo a The Associated Press la semana pasada que no espera tener más audiencias públicas y que espera terminar con la investigación para fin de año.

La citación pone a Burr en desacuerdo con algunos de sus colegas republicanos que quieren seguir adelante después de la publicación de los hallazgos de Mueller. El informe de Mueller dijo que no podía establecer una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Rusia, pero no llegó a una conclusión sobre si Trump obstruyó la justicia.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, pronunció un discurso el martes en el que declaró "caso cerrado" en la investigación.

El senador de Kentucky, Rand Paul, tuiteó a Burr luego de que se informara la citación, diciendo en son de burla que "aparentemente el presidente republicano del Comité de Intel del Senado no recibió el memo del líder de la mayoría de que este caso estaba cerrado".

Alan Futerfas, un abogado de Trump Jr., no respondió inmediatamente a múltiples mensajes en busca de comentarios.

La citación fue reportada originalmente por Axios.