Trump ataca investigación sobre Russia Probe como 'McCartismo'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el domingo enfurecido la investigación federal sobre las elecciones rusas de 2016 como "¡McCartismo en su PEOR momento!", Insistiendo en que había autorizado a su abogado de la Casa Blanca a declarar para cerrar el asunto.

"Permití que el consejero de la Casa Blanca, Don McGahn, y todos los demás miembros solicitados del personal de la Casa Blanca cooperaran plenamente con el Fiscal Especial. Además, entregamos fácilmente más de un millón de páginas de documentos. Más transparente en la historia. No colusión, No obstrucción. ¡Cacería de Brujas!", escribió el presidente.

La tormenta de Twitter de Trump fue provocada por un informe de primera plana en The New York Times que decía que el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, había proporcionado al fiscal especial Robert Mueller una descripción inusualmente detallada del pensamiento de Trump durante episodios clave bajo investigación.

Trump, que ya había abordado el tema el sábado por la noche, intensificó sus ataques a la historia y la investigación en una serie de tweets matutinos, criticando al New York Times por dar a entender que McGahn se había vuelto contra él.

".... y he exigido transparencia para que esta Caza de Brujas Amañada y Repugnante pueda llegar a su fin. Tantas vidas se han arruinado por nada: ¡el McCartismo en su PEOR (momento)! Sin embargo, Mueller y su banda de Demócratas se niegan a mirar los verdaderos delitos del otro lado. ¡Los Medios son aún peores!", escribió.

Mueller está investigando si el presidente buscó obstruir la justicia, así como si su campaña coludió con el esfuerzo encubierto de Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016 a favor de Trump.

En más de 30 horas de testimonio en los últimos nueve meses, el Times dijo que McGahn presentó a los investigadores la furia de Trump por la investigación y las formas en que le pidió a McGahn que respondiera.

Entre los episodios que atestiguó estaban el despido de Trump del ex director del FBI James Comey y su obsesión por poner a un leal a cargo de la investigación, según el Times. Señaló que McGahn jugó un papel clave para evitar que Trump despidiera a Mueller, quien fue asesor especial luego del despido de Comey.

Trump dijo que la historia era una "pieza falsa" y pareció particularmente indignado por la sugerencia de que McGahn era una "RATA" como John Dean, el ex consejero de la Casa Blanca que testificó contra el presidente Richard Nixon durante el escándalo de Watergate.

"The Fallido New York Times escribió una historia que hizo que pareciera que el Consejo de la Casa Blanca [sic] se había vuelto contra el presidente, cuando en realidad es todo lo contrario - y los dos reporteros Falsos lo sabían. Por eso los Medios de Noticias Falsas se han convertido en el enemigo de la gente. ¡Tan malo para Estados Unidos!", dijo el presidente en Twitter.

"¡Estudien al fallecido Joseph McCarthy, porque ahora estamos en periodo con Mueller y su pandilla que hacen que Joseph McCarthy luzca como un bebé! Caza de Brujas Amañanada!", continuó.

"La verdad no es la verdad"

El abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, usó la línea el domingo en el programa "Meet the Press" de NBC con Chuck Todd.

Giuliani estaba tratando de argumentar que el hecho de que Trump se sentara para una entrevista con el asesor especial del equipo de Robert Mueller no lograría mucho debido a la naturaleza de los recuerdos de los testigos, sería como la palabra de una persona contra otra,explicó.

Giuliani dice que es "tonto" decir que Trump debe testificar "porque va a decir la verdad y no debería preocuparse" porque "es la versión de la verdad de alguien". No es la verdad ". Todd insistió: "La verdad es la verdad", a lo que respondió Giuliani: "La verdad no es la verdad". El comentario dejó al periodista perplejo.

Trump y sus ayudantes han sido criticados por difundir mentiras y desinformación, como cuando la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway se refirió a una información falsa como "hechos alternativos".

La afirmación del exalcalde Giuliani en NBC, provocó una inmediata reacción del exdirector del FBI, despedido por Trump este año, James Comey, quien en su cuenta de Twitter escribió:

"La verdad existe y la verdad importa. La verdad siempre ha sido la piedra de fundamental del sistema de justicia y la vida política de nuestro país. Las personas que mienten es hecha responsable. Si no estamos atados a la verdad, nuestro sistema de justicia no puede funcionar y una sociedad basada en el estado de derecho se disuelve".