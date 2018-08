Abogado de la Casa Blanca coopera desde hace meses con investigación rusa - NYT

El principal abogado de la Casa Blanca ha cooperado extensamente con el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, compartiendo relatos detallados sobre episodios centrales de la investigación sobre si el presidente Donald Trump obstruyó la justicia, informó el sábado el New York Times.

Citando a una docena de trabajadores actuales y pasados de la Casa Blanca y otras personas conocedoras del asunto, el periódico dijo que el asesor de la Casa Blanca, Donald McGahn, había compartido información, parte de la cual no era conocida por los investigadores.

El abogado de McGahn confirmó el sábado por la noche que había cooperado con el equipo de Robert Mueller. “El Sr. McGahn respondió a las preguntas del equipo del Fiscal Especial de manera exhaustiva y honesta”, dijo William Burck, explicando que el presidente no pidió a McGahn que se abstuviera de discutir cualquier asunto.

También el sábado, Trump tuiteó que había animado a McGahn y al personal de la Casa Blanca a cooperar con los investigadores.

Según The New York Times, en al menos tres entrevistas voluntarias con los investigadores que totalizaron 30 horas en los últimos nueve meses, McGahn describió el furor de Trump por la investigación de Rusia y cómo el presidente instó a McGahn a responder a la misma.

El periódico habló de la motivación de McGahn para hablar con el fiscal especial como una medida inusual que respondía a una decisión del primer equipo legal de Trump de total cooperación. Pero dijo que otra motivación era el miedo de McGahn a afrontar riesgos legales por decisiones tomadas en la Casa Blanca que pudieran interpretarse como una obstrucción a la justicia.

McGahn, dijo el periódico, compartió información sobre comentarios y acciones de Trump durante el despido del director del FBI James Comey, y la obsesión del presidente por poner a alguien leal a cargo de la investigación.

El diario dijo que McGahn también tuvo un papel importante en los intentos de Trump de cesar a Mueller, algo que los investigadores no podrían haber descubierto sin él.

McGahn advirtió a los investigadores que nunca vio a Trump ir más allá de su autoridad legal.

Una fuente cercana al presidente dijo a Reuters el sábado que la cooperación de McGahn fue “un error táctico o estratégico” instigado por el primer equipo legal de Trump y no debería haberse permitido porque McGahn debería haber estado cubierto por inmunidad del poder ejecutivo. También dijo que Trump no estaba preocupado porque no sentía haber hecho nada malo.