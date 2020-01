Talibanes informan que avión militar estadounidense se estrelló en Afganistán

Un avión militar estadounidense se estrelló en el este de Afganistán el lunes, dijo un portavoz talibán y un periodista afgano afiliado al grupo militante.

Una portavoz del Ejército estadounidense se negó a comentar sobre la afirmación del talibán, pero el video del lugar del accidente que circulaba en las redes sociales parecía sugerir que el avión era un avión de vigilancia electrónica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Tariq Ghazniwal, periodista de la zona, dijo que vio el avión en llamas. En un intercambio en Twitter, le dijo a The Associated Press que vio dos cuerpos y que la parte delantera del avión estaba muy quemada. Agregó que el cuerpo y la cola del avión apenas sufrieron daños. Su información no pudo ser verificada independientemente.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid dijo que el avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrelló en la provincia de Ghazni.

Ghazniwal dijo que el lugar del accidente estaba a unos 10 kilómetros de una base militar estadounidense. Los talibanes locales han sido desplegados para proteger el lugar del accidente, dijo, y varios otros militantes estaban buscando en la aldea cercana a dos personas que, según dicen, sobrevivieron al accidente.

La mayor del Ejército de EE.UU., Beth Riordan, portavoz del Comando Central estadounidense declinó hacer comentarios cuando se le informó sobre la afirmación del talibán. Anteriormente reconoció que los oficiales militares estadounidenses estaban investigando informes de un accidente en Afganistán. Agregó que no estaba claro de quién era el avión involucrado en el accidente.

Riordan declinó hacer más comentarios de inmediato.

Sin embargo, las imágenes en las redes sociales supuestamente del lugar del accidente mostraron lo que podrían ser los restos de un avión Bombardier E-11A, que el ejército de EE.UU. utiliza para la vigilancia electrónica sobre Afganistán.