Senador John McCain critica a Trump en su nuevo libro

El senador John McCain, republicano por Arizona, critica al presidente Donald Trump en un nuevo libro, diciendo que el mandatario parece preocuparse más sobre “la apariencia de tenacidad”, que de los valores estadounidenses.

En un libro de despedida sobre sus memorias, mientras lucha contra cáncer cerebral, McCain, de 81 años, dice en una parte de su libro The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations que “La apariencia de tenacidad, o un facsímil de un reality show de tenacidad parece importar más que cualquiera de nuestros valores”.

McCain, prisionero de guerra en Vietnam del Norte en la década de 1960, candidato perdedor en la elección presidencial de 2008 y elegido seis veces como senador del occidental estado de Arizona, dice que no tiene ningún arrepentimiento mientras cumple con lo que su enfermedad lo ha forzado a admitir es su último período en el Senado.

Desde diciembre, McCain ha sido sometido a tratamiento en Arizona, y ocasionalmente hace comentarios sobre temas nacionales e internacionales, pero ha estado ausente de Washington.

“Él ha declinado distinguir las acciones de nuestro gobierno de crímenes de gobiernos despóticos”, escribió McCain en su libro.

McCain lamenta “la declinación en la civilidad y cooperación y el creciente obstruccionismo” que ha visto en el Congreso. Sin embargo, indica que hay legisladores y funcionarios en el gobierno federal que están “comprometidos a hacer frente a los desafíos de la hora”.

El libro The Restless Wave de McCain saldrá a la venta el 22 de mayo.