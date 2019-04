Muere a los 77 años el cantante country Earl Thomas Conley

El cantante de country Earl Thomas Conley, quien tuvo 18 éxitos número uno e influyó en docenas de artistas, falleció el miércoles.

Conley, quien tenía 77 años, padecía una condición similar a la demencia, dijo su hermano, Fred, y había estado en cuidados paliativos durante varios meses.

Conley encabezó las listas de éxitos en la década de 1980 con canciones que incluyen "Holding Her and Loving You", "What Would Say" y "Right From the Start".

Conley ayudó a influenciar en la generación actual de cantantes de música country. Al enterarse de su muerte, Blake Shelton tuiteó que su corazón estaba "absolutamente destruido".

"Earl fue mi cantante favorito, héroe y amigo de todos los tiempos", dijo Shelton. "Oraciones a su familia. Todos te extrañaremos profundamente, hermano. Ahora descansa...".

"Estamos desconsolados", dijo Carol Scates, compañera de vida de Conley durante 20 años. "La luz se ha atenuado, pero su luz brillará en su música", indicó.

Erinn Scates, de 22 años, el hijo menor de Earl Thomas Conley, dijo: "Fue un gran padre y llenó nuestras vidas de color".

Conley había nacido el 17 de octubre de 1941 en Portsmouth, Ohio.