Oprah dona $2 millones para reconstrucción de Puerto Rico

OPRAH PUERTO RICO

Oprah Winfrey donó $ 2 millones para las labores de reconstrucción en Puerto Rico y apoyar programas artísticos y culturales a raíz del devastador huracán María ocurrido en 2017.

Winfrey dijo que se inspiró en las gestiones del creador musical Lin-Manuel Miranda, quien llevó su espectáculo teatral "Hamilton" a la isla, en enero.

El huracán María, que azotó a Puerto Rico en septiembre de 2017, causó 3.000 fallecidos y dejó gran parte de la isla sin agua potable ni electricidad durante meses.

SHAZAM

"Shazam!" la más reciente aventura de superhéroes de DC, de Warner Bros., recaudó $ 53 millones en su debut.

Alentados por las críticas positivas, "¡Shazam!" había anticipado entre $ 40 y $ 45 millones en su estreno. La película, realizada por la división New Line de Warner Bros., también obtuvo $ 3 millones en proyecciones previas a su estreno, lo que elevó su alcance nacional a $ 56 millones.

Fuera de EE.UU., "Shazam!" dominó con $ 102 millones en 79 mercados internacionales para un inicio global de $ 158, 6 millones.

LESSON#8

De la serie “Lessons”, del cineasta Alberto Ferreras, el cortometraje “Lesson#8” se presentará en el Festival de Cine de La Habana en Nueva York el sábado 13 de abril.

El Festival de Cine de La Habana en NY está de fiesta porque cumple 20 años y la celebración dura toda la semana.

La directora artística del Festival es la cineasta colombiana Diana Vargas y Alberto Ferreras es el autor de “Lesson#8”, en la categoría de Short Film.

JULIAN LENNON

John Charles Julian Lennon celebró 56 años el 8 de abril.

Más conocido como Julian Lennon, es hijo de John Lennon y su primera esposa, Cynthia.

Según The College of Rock and Roll Knowledge, Julian Lennon fue la inspiración de tres canciones de los Beatles: "Lucy in the Sky with Diamonds", "Hey Jude" y "Good Night".