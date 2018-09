Kavanaugh niega acusación de mala conducta sexual en la escuela

El nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, negó el viernes una acusación de mala conducta sexual cuando estaba en la escuela secundaria.

En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Kavanaugh dijo: "Niego de manera categórica e inequívoca esta acusación. No hice esto en la escuela secundaria ni en ningún otro momento".

La declaración de Kavanaugh se produce después de que la senadora Dianne Feinstein, la demócrata de más alto rango en el Comité Judicial del Senado, dijo que ha notificado a los investigadores federales sobre la información que recibió sobre el candidato, pero que no lo divulgará públicamente.

The New Yorker informó que el supuesto incidente tuvo lugar en una fiesta cuando Kavanaugh, ahora de 53 años, asistía a la Escuela Preparatoria Georgetown. La mujer que hizo la acusación asistió a una escuela cercana.

La revista dice que la mujer envió una carta sobre la acusación a los demócratas. Un asistente demócrata y otra persona familiarizada con la carta confirmaron el viernes a The Associated Press que la acusación es de naturaleza sexual. Otras dos personas familiarizadas con el asunto confirmaron a la AP que el presunto incidente ocurrió en la escuela secundaria. No estaban autorizados a hablar públicamente y declararon bajo condición de anonimato.

AP no ha confirmado los detalles del presunto incidente en la cuenta de The New Yorker.

Recurriendo a la defensa de Kavanaugh, 65 mujeres que lo conocieron en la escuela secundaria emitieron una carta, publicada por los republicanos en el Comité Judicial del Senado, diciendo que él "siempre ha tratado a las mujeres con decencia y respeto".

"Somos mujeres que conocen a Brett Kavanaugh desde hace más de 35 años y lo conocieron mientras asistía a la escuela secundaria entre 1979 y 1983", escribieron las mujeres, quienes dijeron que la mayoría de ellas había asistido a escuelas secundarias para niñas en el área. "Durante todo el tiempo que hemos conocido a Brett Kavanaugh, se ha portado honorablemente y ha tratado a las mujeres con respeto".

El Comité Judicial, que ha terminado las audiencias de confirmación para Kavanaugh, está programado para votar el próximo jueves sobre si recomienda que el nominado de Trump sea confirmado por el pleno del Senado.

La Casa Blanca calificó la movida de Feinstein como un "intento de retrasar su confirmación".

La demócrata de California dijo en un comunicado el jueves que ella "recibió información de un individuo sobre la nominación". Ella dijo que la persona "solicitó confidencialidad, se negó a dar su opinión o insistir en el asunto, y he honrado esa decisión".

El FBI confirmó que recibió la información la noche del miércoles y la incluyó en el archivo de antecedentes de Kavanaugh, que se mantiene como parte de su nominación. La agencia dijo que ese es su proceso estándar.

La declaración de Feinstein de que ella "remitió el asunto a las autoridades federales de investigación" sacudió el Capitolio y amenazó con interrumpir lo que ha sido un camino constante hacia la confirmación de Kavanaugh por los republicanos deseosos de ver al juez conservador en la corte.

Feinstein ha mantenido la carta cerca. Los senadores demócratas en el panel se reunieron en privado el miércoles por la tarde y discutieron la información, de acuerdo con asistentes del Senado que no estaban autorizados a discutir la situación públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Algunos senadores, incluido el demócrata No. 2, Dick Durbin de Illinois, se enteraron de la información, por primera vez en la reunión, de acuerdo con uno de los asesores.

Una portavoz de la representante Anna Eshoo, demócrata de California, se negó a confirmar los informes de que la congresista había enviado una carta con las acusaciones a Feinstein. Ella dijo que su oficina tiene una política de confidencialidad con respecto a los casos de los constituyentes.

Una portavoz de la Casa Blanca, Kerri Kupec, dijo que el FBI ha investigado a Kavanaugh "exhaustiva y repetidamente" durante su carrera en el gobierno y en el sistema judicial.

Ella dijo que Kavanaugh ha tenido 65 reuniones con senadores, incluso con Feinstein, asistió a más de 30 horas de testimonio y públicamente respondió más de 2.000 preguntas. "No fue hasta la víspera de su confirmación quela senadora Feinstein o alguien planteó el fantasma de una nueva 'información' sobre él", dijo.

El senador John Cornyn de Texas, el republicano de segundo rango y miembro del comité, también se mostró escéptico.

"Permítanme aclarar esto: esta es (sic) declaración sobre una carta secreta sobre un asunto secreto y una persona no identificada. Correcto", tuiteó.

El presidente Chuck Grassley, republicano de Iowa, no conocía la información hasta que se hizo pública, según un asistente del comité republicano. Kavanaugh se ha sometido a seis controles federales de antecedentes a lo largo del tiempo en el gobierno, incluido uno más reciente para la nominación, dijo el asesor.

La nueva información sobre Kavanaugh fue incluida el jueves en su archivo confidencial de antecedentes en el comité y ahora está disponible para que los senadores la revisen, dijo el asesor.

Los demócratas no tienen los votos para bloquear la nominación de Kavanaugh si los republicanos están unidos a favor de ella.