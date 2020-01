Joe Biden tiene el mejor trimestre de recaudación de fondos de su campaña

El contendiente presidencial demócrata estadounidense Joe Biden recaudó $ 22.7 millones en los últimos tres meses de 2019, dijo su campaña en un comunicado el jueves, un aumento en la recaudación de fondos pocas semanas antes de que los votantes inicien el proceso de nominación del partido.

La cifra marca el mejor trimestre de recaudación de fondos para el ex vicepresidente desde su campaña lanzada en abril, y representa un repunte del trimestre de julio a septiembre, cuando Biden obtuvo $ 15.2 millones. Esa cifra había preocupado a algunos partidarios que pensaban que su campaña podría no tener suficiente efectivo para enfrentarse tanto al presidente Donald Trump como a los rivales demócratas.

Los demócratas están seleccionando un candidato para enfrentar a Trump en las elecciones de noviembre de 2020. Mientras Biden, de 77 años, lidera las encuestas nacionales, se enfrenta a campañas mejor financiadas en una carrera competitiva que se decidirá estado por estado. Iowa celebra el primer concurso de nominaciones de los demócratas el 3 de febrero.

El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders recaudó más de $ 34.5 millones en el último trimestre de 2019, mientras que Trump ganó $ 46 millones, dijeron sus respectivas campañas el jueves.

El demócrata Pete Buttigieg recaudó $ 24.7 millones en el trimestre, mientras que el empresario Andrew Yang recaudó $ 16.5 millones. La senadora estadounidense Elizabeth Warren aún no ha publicado sus últimos totales de recaudación de fondos.

En un memorando a los partidarios, el gerente de campaña de Biden, Greg Schultz, dijo que "hay pocas dudas de que el vicepresidente Biden ingresa a 2020 con viento en popa, pero nuestras necesidades de recursos solo continuarán creciendo".

También dijo que la campaña ha sido ingeniosa, evitando el uso de proveedores externos para hacer videos publicitarios al producirlos internamente.

La recaudación de fondos ha creado una demanda en el tiempo de Biden. El candidato ha dividido sus días entre hacer campaña en estados de votación temprana y cruzar otras partes del país para asistir a eventos con donantes poderosos.

En octubre, la campaña de Biden revirtió su oposición a recibir el apoyo de super PAC, grupos que pueden recaudar y gastar cantidades ilimitadas de dinero. Poco después, un súper PAC llamado "Unite the Country" comenzó a publicar anuncios de millones de dólares que apoyaban a Biden. La campaña no acepta dinero de cabilderos o ejecutivos de combustibles fósiles. Sanders y Warren han rechazado los súper PAC, mientras que Trump no.

Los datos sugieren que la campaña de Biden gastó significativamente en anuncios a mediados de diciembre en Facebook y Google por parte de sus rivales demócratas Sanders, Warren, Buttigieg y el multimillonario Mike Bloomberg, que está utilizando su propio dinero para financiar su campaña.

En su anuncio de recaudación de fondos más reciente, la campaña de Biden promocionó duplicar su recaudación de fondos en línea en comparación con el trimestre anterior y dijo que gran parte del apoyo fue de donantes de menor poder, con una contribución promedio de $ 41.