La campaña presidencial demócrata se calienta pese al invierno de Iowa

Aunque las temperaturas están justo por encima de cero grado y no está nevando, aún no hace el clima idóneo para esperar y hacer fila a cielo descubierto para escuchar a un político.

Sin embargo, bien abrigado y con la cabeza tapada, Darrel Morf está listo para que arranque la carrera presidencial.

“Me encanta la temporada de caucus en Iowa. Es una oportunidad para escuchar realmente muchas opiniones y ser reflexivo”, señala a la VOA mientras espera a otros cientos para ver en Iowa al alcalde de South Bend (Indiana) y a uno de los principales candidatos presidenciales demócratas Pete Buttigieg, que participa en un evento en el Cornell College.

Aunque las miradas están puestas en el proceso de juicio político dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Morf admite que él tiene otras preocupaciones en mente.

“¿Cómo vamos a mantener la seguridad en el mundo en estos momentos?. Me preocupa todo lo internacional. Creo que la gente se preocupa mucho por el clima aquí en Iowa, esa sería otra preocupación importante”, remarca.

Es por eso que hace frente al gélido clima y hace esfuerzos para asistir a reuniones políticas para escuchar lo que los candidatos tienen para ofrecer.

“Creo que los habitantes de Iowa son muy intencionales. Escuchamos atentamente lo que los candidatos realmente están diciendo, lo medimos, en términos de cómo creemos que actuarán si son elegidos para ser presidente”, agrega.

“Estamos en medio de un fantástico giro a través de Iowa”, comentó Buttigieg a la multitud del Cornell College donde Morg, que llegó bien temprano, obtuvo un asiento a primera fila.

“Vemos más y más asistentes al caucus, estoy listo para tomar una decisión sobre el futuro de este país”, manifestó Buttigieg durante su participación en el evento.

Una decisión que Morf aún no ha tomado.

“Probablemente me inclinaría hacia Buttigieg en estos momentos, pero (el ex vicepresidente Joe) Biden es probablemente alguien a quien seguiría observando, así como a (la senadora por Minnesota) Amy Klobuchar”, reconoce el hombre.

El estado de Iowa es el primero que en 2020 organizará unas elecciones para decidir qué demócrata quiere que les represente en las elecciones generales contra el republicano Donald Trump a partir de noviembre.

Aunque este estado no tiene tanta población o no es tan diverso como otros, el éxito en las asambleas de Iowa, una reunión donde los votantes se reúnen para decir quién es su candidato favorito, puede hacer o deshacer una campaña política.

“Sé que somos un estado pequeño y no somos tan diversos, pero creo que nos da la oportunidad de ver a los candidatos de cerca a través de cosas nuevas y de una manera que no se puede hacer en las campañas en los medios, y lo tomamos muy en serio. No creo que tengamos los prejuicios que la gente esperaría de nosotros”, comentó.

Faltan semanas para que arranque la campaña en Iowa y el tiempo corre para los candidatos que aún quedan en la carrera para ganar el apoyo de votantes indecisos como Morf.

“Ahí es donde empiezas a ver la carrera, algunas personas subiendo, otras bajando”, dice el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Iowa, Timothy Hagle. “Tal vez veremos a algunas personas abandonar o, al menos, no participar en Iowa, así que eso se está volviendo interesante”.

Hagle dice que, históricamente, las tendencias muestran que la participación electoral en el caucus de Iowa debería favorecer a los demócratas en este ciclo electoral sobre el partido que gobierna en la Casa Blanca: los republicanos.

“Su participación probablemente será muy baja, pero más alta de lo que sería a medio plazo”, explicó a la VOA desde su despacho en el campus de Iowa City.

“Mientras que para los demócratas, y especialmente teniendo en cuenta que tenemos una carrera bastante competitiva aquí en Iowa con la forma en que vemos esta volatilidad en términos de encuestas y quién parece estar por delante, eso estimulará la participación, particularmente en la medida en que los demócratas pueden entusiasmar a otras personas sobre la posibilidad de derrocar a Trump”, subraya.

William Clayton cree que el exvicepresidente Joe Biden es la mejor persona para hacer eso.

“Apoyé a Joe Biden desde el principio”, afirmaba Clayton a la VOA. “Lo veo como la mejor alternativa con más experiencia en el gobierno”, agregó.

Clayton viajó desde Wisconsin a Dubuque (Iowa) para asistir a un evento de campaña de Biden en el campus de la universidad local.

Aunque su estado vota varios meses después, Clayton quiere ver al vencedor del caucus de Iowa como el mejor posicionado para ganar en su distrito rural de Wisconsin, que, según dice el hombre, está dividido sobre la presidencia de Trump.

“Algunos de ellos están con él (Trump) pase lo que pase, y y hay otros a los que no les gusta en absoluto”, indicó.

Pero Iowa decide primero y Morf dice que le preocupa que los contendientes progresistas, como la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren o el senador de Vermont Bernie Sanders, no sean elegibles cuando toda la nación vote en noviembre.

“En una elección general hay una gran cantidad de personas que están en el medio, y van a ver esto y tomarán una decisión sobre si los candidatos son demasiado extremos”, advierte.

Esas son las preocupaciones que Sanders rechazó durante una de sus paradas durante la campaña en Iowa.

“Y la agenda por la que estamos luchando, a pesar de lo que algunos de mis críticos puedan decir, realmente no es una agenda racial. Es lo que quiere el pueblo estadounidense”, dijo Sanders a la audiencia.

Es parte del caso que Sanders y el resto de candidatos demócratas continúan haciendo mientras visitan los 99 condados de Iowa en busca de apoyo, en el tramo final de una campaña que llega a la meta en ese estado el próximo 3 de febrero.