Jefe del Ejército de Nicaragua acusa a organizaciones sociales de incitar un golpe de Estado

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, se pronunció por primera vez sobre la crisis que vive Nicaragua y acusó a organizaciones sociales de incitar a miembros de esta institución a dar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Tenemos un ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos. Jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales que hacían llamados a leales compañeros, para abrir la posibilidad de darle un golpe de estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos”, dijo el alto mando militar.

Avilés pronunció su discurso defensivo contra quienes critican a la institución castrense durante el acto central de conmemoración del cuadragésimo aniversario del ejército. Añadió que existen campañas de presión y agresiones contra miembros del ejército y sus familias.

“Sabemos quiénes están detrás de esa brutal campaña de ataques y provocaciones”, señaló, pero aclaró que eso no se debe tomar como una amenaza, porque esa no es su intención.

El jefe del ejército también deslindó la responsabilidad de esta institución sobre la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del año pasado. “El ejército de Nicaragua no ha hecho nada para llevar a nuestro país a la grave crisis que se llevó desde abril del año pasado. El ejército de Nicaragua no ha hecho nada para agravarla, no haremos nada para que nuestras acciones nos arrastren a una guerra”, manifestó.

El general retirado, Hugo Torres, criticó sus declaraciones y aseguró que la población de Nicaragua demanda el desarme de los paramilitares.

“Si él acusa de que hay una campaña para empujar al ejército para dar un golpe de estado, cuando la población lo que le ha venido reclamando al ejército es de que desarme a los paramilitares desde los primeros momentos, significaría esto, me pregunto, ¿que le está dando categoría a los paramilitares de fuerzas de estado?”, preguntó Torres.

Torres enfatizó que el discurso de Avilés, en complaciente y plegado a las políticas represoras del frente sandinista, es una posición que considera peligrosa para el país.

Organizaciones civiles y diferentes personajes de la vida pública han demandado al ejército que desarme a los grupos que coordinan con la Policía la represión de las protestas civiles. Al menos 328 personas murieron en los hechos violentos que se produjeron en el país desde el pasado año, según afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente Daniel Ortega presidió el acto de conmemoración del 40 aniversario de fundación del ejército de Nicaragua. El mandatario afirmó que el ejército es, “un factor de estabilidad y equilibro para que el pueblo pueda progresar”.

Durante esta celebración, el presidente, en compañía con el jefe del ejército, entregaron la medalla conmemorativa del 40 aniversario del ejército de Nicaragua a militares extranjeros, entre ellos Vladimir Padrino López, ministro de defensa de Venezuela.