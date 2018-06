Trump proponer deportar inmigrantes ilegales sin detenerlos ni procesarlos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el domingo a deportar inmediatamente a los inmigrantes ilegales que ingresan a los Estados Unidos sin "jueces ni casos judiciales".

En una serie de comentarios en Twitter el domingo, el líder estadounidense afirmó que "Todo el mundo se ríe (de la ley de inmigración de Estados Unidos). Es muy injusto para todas aquellas personas que han pasado por el sistema legalmente y están esperando en línea durante años. La inmigración debe ser basada en el mérito. Necesitamos personas que ayuden a Hacer a EE.UU. Grande Nuevamente!".



Por muchos años, Estados Unidos ha otorgado audiencias judiciales a migrantes que huyen de México y países de América Central, y de otras partes del mundo, y buscan mejor nivel económico en los Estados Unidos.

En otro mensaje,Trump declaró: "No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, llevarlos de vuelta de donde vinieron. Nuestro sistema es una burla a una buena política de inmigración y la Ley y el Orden. La mayoría de los chicos vienen sin padres...".

La dura demanda de Trump para poner fin a ese proceso legal enfrentará una fuerte oposición en el Congreso, que durante años ha estado estancado en los cambios a las políticas de inmigración de Estados Unidos y no ha podido promulgar nuevas leyes de migración.



Anteriormente, Trump volvió a culpar a los demócratas de la oposición por el impasse sobre las políticas de inmigración de Estados Unidos.



"Demócratas, arreglen las leyes. No se RESISTAN", tuiteó Trump. Declaró que su administración está "haciendo un trabajo mucho mejor" que la de los ex presidentes George W. Bush y Barack Obama en el control de la inmigración ilegal, "pero necesitamos fuerza y seguridad en la frontera! No podemos aceptar a todas las personas que intentan romper en nuestro país. Fronteras fuertes, sin crimen!".

El senador republicano Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, dijo a CNN: "Este es un desastre que se remonta a décadas. No tenemos la capacidad de manejar a todos los inmigrantes que se aparezcan" en la frontera con Estados Unidos.



La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, todavía planea votar esta semana sobre cambios en la política de inmigración integral, después de que la semana pasada derrotara una versión más dura de los nuevos controles de inmigración.



Trump apoyó los dos proyectos de ley considerados por la Cámara, pero luego dijo que los legisladores republicanos estaban perdiendo el tiempo y deberían abandonar el esfuerzo hasta después de las elecciones legislativas de noviembre con la esperanza de que los republicanos aumentaran las mayorías que tienen tanto en el Senado como en la Cámara. es más fácil pasar los cambios de política de inmigración a su gusto.



Afirmó que su continua y dura política de aprehender a los inmigrantes que ingresan ilegalmente al país y enjuiciarlos es un tema ganador para los republicanos que se postularán en noviembre.



Los demócratas, sin embargo, tienen esperanzas de retomar el control de al menos una de las cámaras, y los analistas estadounidenses dicen que tienen más posibilidades de recuperar el control de la Cámara, donde se disputan los 435 escaños.

DHS dice conocer ubicación de niños separados



Los últimos comentarios de inmigración de Trump se produjeron horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijera que conoce la ubicación de 2,053 niños detenidos que fueron separados de sus padres en las últimas semanas cuando ingresaron al país ilegalmente a lo largo de su frontera sur con México y ahora está trabajando para reunirse las familias.



La agencia dijo el sábado por la noche que 522 niños han sido devueltos a sus padres, y que muchos de ellos permanecen juntos en centros de detención mientras aguardan un proceso judicial para considerar sus ofertas de asilo en Estados Unidos.



Pero cuán rápidamente pueden ocurrir las reunificaciones restantes sigue siendo una pregunta abierta. Se ha establecido un centro de procesamiento en el estado suroccidental de Texas para las reunificaciones, lo que podría conducir a la deportación de algunas de las familias.



En el mayor cambio de política de su presidencia de 17 meses, Trump detuvo la semana pasada la separación de niños de sus padres cuando fueron arrestados luego de cruzar ilegalmente a Estados Unidos bajo su política de "cero tolerancia" de detener y enjuiciar a todos los que ingresan al país sin documentación.



Pero el gobierno no tenía un plan inmediato para reunir a los padres con los más de 2.500 niños que habían sido enviados a refugios comunitarios y hogares de acogida mientras sus padres estaban detenidos en otro lugar, a menudo a cientos de kilómetros de distancia el uno del otro. Ahora, el gobierno ha establecido información telefónica y de internet para que los padres puedan averiguar dónde están detenidos sus hijos.



Trump dijo en una reunión política en Nevada el sábado que cree que su administración está "haciendo un muy buen trabajo" al comenzar a reunir a las familias.