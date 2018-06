Padres deportados expresan angustia mientras opositores mantienen presión

Migrantes centroamericanos deportados de Estados Unidos sin sus hijos expresaron angustia al ver a sus familias dividirse bajo el enfoque de la política de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump el sábado, mientras manifestantes mantenían la presión contra la "bárbara" política .



Trump ordenó el miércoles el fin de las separaciones familiares que provocaron indignación nacional y mundial, pero para entonces ya habían sido separados unos 2.300 niños.



Más de 500 niños ya se han reunido con sus familiares, según una hoja informativa publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sábado.



"El gobierno de Estados Unidos conoce la ubicación de todos los niños bajo su custodia y está trabajando para reunirlos con sus familias", dijo el Departamento.

Cuán rápido se puede llevar a cabo el resto de las reunificaciones sigue siendo una importante pregunta. Los abogados que trabajan para unir a las familias dijeron que estaban pasando por un proceso laberíntico, mientras más inmigrantes continúan llegando.



Ever Sierra, deportado después de intentar ingresar a EE.UU., dijo a la AFP que planeaba volver a intentarlo en unos días.



Llegó a Honduras con los zapatos de su hija de ocho meses colgando de su mochila. Ella estaba detenida en un centro de detención en McAllen, Texas, junto con su madre.



Benjamín Raymundo, un hombre de 33 años que fue deportado a Guatemala, dijo a la AFP que abandonó su país en abril con su hijo Roberto, de cinco años, pero ambos se separaron cuando fueron detenidos por agentes de inmigración en California.



Un cuñado que vive en EE.UU. y un abogado lograron localizar al niño y el menor finalmente fue puesto bajo la custodia del familiar.



"Para mí es una gran tristeza, como si nunca volviera a ver a mi hijo", se lamentó. Raymundo dijo que no tiene planes por ahora de regresar a los Estados Unidos. Él espera que a su hijo se le otorgue asilo.



En un esfuerzo por detener el flujo de decenas de miles de migrantes de América Central y México que llegan a la frontera sur todos los meses, Trump a principios de mayo ordenó que todos los que cruzan la frontera ilegalmente sean arrestados, y sus hijos separados por separados.



Tras una ola de protestas, Trump ordenó luego el fin de la división de padres e hijos, diciendo que era política de la administración "mantener la unidad familiar ... cuando fuera apropiado y consistente con la ley y los recursos disponibles".



"No me gustó la vista o la sensación de familias separadas", dijo.



- Las protestas continúan -



Los legisladores demócratas mantuvieron la presión el sábado, con aproximadamente dos docenas de ellos visitando un centro de detención donde los niños están detenidos.



Jackie Speier, una congresista de California, recorrió las instalaciones en McAllen, Texas. En una conferencia de prensa televisada, dijo que vio a niños "menores de cinco años que estaban separados de sus padres y estaban llorando ... Están en celdas y en jaulas".

Otra congresista de California, Barbara Lee, agregó: "Los niños están especialmente traumatizados" y calificó de "barbárica" la política de inmigración de la administración Trump.



Las marchas de protesta se programaron este fin de semana en varias ciudades, y los grupos de defensa convocaron a una protesta nacional "Familias que pertenecen juntas" el 30 de junio.



En San Diego, se reunieron alrededor de 1.500 manifestantes, con muchas chaquetas con la frase "Nos importa mucho, ¿verdad?" - haciendo referencia a la chaqueta de Melania Trump con el lema "Realmente no me importa. ¿Y a tí?"



Yolanda Torres, quien llegó a Estados Unidos desde México con nueve años, dijo a AFP: "Llegamos sin nada, ni siquiera teníamos un lugar para dormir.



"No me quiero imaginar si me hubieran encerrado en una jaula".

​- Grupo de trabajo -



Mientras tanto, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, Alex Azar, emitió una orden el viernes para crear un grupo de trabajo de reunificación, informó Politico, citando un documento interno que había obtenido.



Como reflejo de la amplitud y complejidad del desafío, el documento ordena que la oficina de preparación y respuesta del Departamento, que se ocupa de emergencias y desastres de salud pública, asista a su oficina de reasentamiento de refugiados con el esfuerzo.



Politico citó a la vocera de HHS, Evelyn Stauffer, quien dijo que Azar estaba "aportando todos los recursos relevantes del Departamento para ayudar en la reunificación o colocación de niños y adolescentes extranjeros no acompañados con un padre o un patrocinador apropiado".



El Departamento no respondió de inmediato a una solicitud de confirmación de AFP.



El Pentágono está haciendo planes de contingencia para albergar a miles de personas en bases militares de EE.UU. Funcionarios del Departamento de Defensa dijeron que hasta 20,000 podrían ser refugiadas en bases de Texas, Arkansas y Nuevo México si fuera necesario.

Casi todas las familias que llegan han solicitado oficialmente asilo, citando los altos niveles de violencia en sus países de origen.



Las separaciones, según los informes, han provocado un intenso debate incluso dentro de la Casa Blanca, pero Trump no se ha arrepentido, acusando a sus rivales políticos de exagerar el problema con fines políticos.



"Demócratas de fronteras abiertas ... simplemente quieren que todo el mundo sea dejado en libertad en nuestro país no importa cuán peligrosos sean", repitió el presidente en su discurso radial de los sábados, nuevamente vinculando a los inmigrantes con el crimen. "Ellos quieren asesinos, quieren ladrones, quieren gente horrible--los demócratas dicen que les parece bien que estén en nuestro país. Yo no pienso así", dijo.