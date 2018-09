Gobierno de Trump tomará posición firme contra Corte Penal Internacional

Estados Unidos adoptará el lunes una postura agresiva contra la Corte Penal Internacional (CPI), incluyendo amenazas de imponer sanciones a los jueces si realizan una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por estadounidenses en Afganistán, informó Reuters.

El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, hará el anuncio en un discurso en Washington el lunes ante la Sociedad Federalista, un grupo conservador.

Este será el primer discurso de Bolton desde que se unió al gobierno de Trump.

"Estados Unidos usará todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y a nuestros aliados de la persecución injusta por parte de este tribunal ilegítimo", dirá Bolton, según un borrador de su discurso al que Reuters tuvo acceso.

Bolton también dirá que el Departamento de Estado anunciará el cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, por temor a los intentos palestinos de impulsar una investigación de la CPI de Israel.

"Estados Unidos siempre apoyará a nuestro amigo y aliado, Israel", dice el borrador de Bolton.

Palestinos reaccionan

Los palestinos han dicho que no tienen reparo en ir a la CPI y hasta han considerado el planeado cierre de la misión OLP como una nueva táctica de presión por parte de la administración de Trump.

"Reiteramos que los derechos del pueblo palestino no están en venta, que no sucumbiremos a las amenazas y el acoso de Estados Unidos", dijo en un comunicado el funcionario palestino, Saeb Erekat.

"En consecuencia, seguimos pidiendo a la Corte Penal Internacional que abra su investigación inmediata sobre los crímenes israelíes", agregó.

Israel recibió con agrado la decisión de la administración Trump y acusó a los palestinos de ver a la corte como una forma de eludir las conversaciones bilaterales patrocinadas por Estados Unidos, cuyos contactos se estancaron en 2014.

"El recurso de los palestinos respecto a la CPI y la negativa de negociar con Israel y Estados Unidos no es la forma de avanzar en la paz, y es bueno que Estados Unidos adopte una posición clara sobre este asunto", dijo un funcionario israelí que solicitó anonimato.

El borrador del discurso de Bolton dice que la administración Trump "luchará" si la CPI procede a abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por miembros del servicio estadounidense y profesionales de la inteligencia durante la guerra en Afganistán.

Si se lleva a cabo una investigación de este tipo, la administración de Trump considerará prohibir que los jueces y fiscales ingresen a los Estados Unidos, imponer sanciones a los fondos que tengan en el sistema financiero estadounidense y enjuiciarlos en los tribunales estadounidenses.

"No cooperaremos con la CPI. No proporcionaremos asistencia a la CPI. No nos uniremos a la CPI. Dejaremos que el ICC muera por sí solo. Después de todo, para todos los efectos, la CPI ya está muerta para nosotros ", dice el proyecto de texto de Bolton.