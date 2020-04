Wall Street sube a medida que Amazon y Netflix alcanzan niveles récord

Las acciones de Estados Unidos subieron el jueves cuando Amazon.com Inc y Netflix Inc subieron a niveles récord, aunque el comercio fue escaso ya que los inversores se preocuparon por el impacto de la pandemia de coronavirus en las ganancias del primer trimestre.



El Nasdaq superó a los otros dos índices principales, extendiendo las ganancias recientes. Amazon.com Inc (AMZN.O) y Netflix Inc (NFLX.O) subieron a niveles récord a medida que las órdenes de confinamiento aumentaron la demanda de servicios de transmisión en línea y entrega de bienes a domicilio.



Boeing Co cayó un 8%, lo que limitó las ganancias en el Dow, ya que su rival europeo Airbus dijo que estaba examinando las solicitudes de aplazar las entregas después de un colapso en la demanda de viajes.



Mientras tanto, el cierre por la pandemia en Nueva York se extendió hasta el 15 de mayo, pese a que las hospitalizaciones y muertes relacionadas con el coronavirus cayeron a su nivel más bajo en más de una semana, lo que se suma a la evidencia de que el estado más afectado estaba controlando su propagación.



"No vamos a ver una recuperación en forma de V, y creo que los inversores eventualmente se darán cuenta de eso, por lo que es prematuro hacer un tope en las acciones en esta etapa", dijo Alan Lancz, presidente de Alan B. Lancz & Associates Inc ., una firma de asesoría de inversiones con sede en Toledo, Ohio.



El Promedio Industrial Dow Jones subió 33.33 puntos, o 0.14%, a 23,537.68, el S&P 500 ganó 16.19 puntos, o 0.58%, a 2,799.55 y el Índice Compuesto Nasdaq agregó 139.19 puntos, o 1.66%, a 8,532.36.