Wall Street cae por sombríos datos económicos y resultados de bancos

Los principales índices de Wall Street cayeron el miércoles, ya que un desplome récord de las ventas minoristas y flojos resultados corporativos en el primer trimestre aumentaron la inquietud por las proyecciones que hablan del mayor hundimiento económico mundial desde la Gran Depresión.

Las ventas minoristas en Estados Unidos se hundieron un 8,7% en marzo, con el gasto del consumidor camino a su peor declive en décadas, mientras que un sondeo diferente indicó que la actividad manufacturera en el estado de Nueva York declinó en abril a su mínimo en la serie histórica.

Las acciones de Bank of America, Goldman Sachs Group Inc y Citigroup Inc cayeron tras unirse a JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co en la práctica de apartar miles de millones de dólares para cubrir potenciales impagos de préstamos por la pandemia del coronavirus.

“Las decepcionantes ganancias de la banca están dañando las perspectivas para lo que resta de la temporada de resultados”, dijo Paul Nolte, gerente de cartera de Kingsview Investment Management en Chicago.

En las próximas semanas, "será más importante mirar a las compañías... desde una perspectiva de deuda", añadió. "No estoy seguro de que la recuperación sea tan fuerte como todos dicen".

Los analistas esperan que las ganancias de las firmas del S&P 500 declinen un 12,3% en el primer trimestre, mientras que el Fondo Monetario Internacional vaticinó que la economía mundial se contraerá un 3% en 2020, su recesión más aguda desde la Gran Depresión de la década de 1930.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 445,41 puntos, o 1,86%, a 23.504,35 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 62,7 puntos, o un 2,20%, a 2.783,36 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, bajó 122,56 puntos, o un 1,44%, a 8.393,18 unidades.