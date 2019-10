Acuerdo comercial EE.UU. y China podría no estar listo para cumbre APEC en Chile

El pacto comercial provisorio que negocian Estados Unidos y China podría no estar listo para que lo firmen los líderes de ambos países en la cumbre de la APEC, que se realizará en Chile el próximo mes, pero eso no significa que las conversaciones estén desmoronándose, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca.

Negociadores de Washington y Pekín trabajan para completar el texto de los acuerdos para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de China, Xi Jinping, lo firmen en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará en Chile el 16 y 17 de noviembre.

"Si no se firma en Chile, eso no significa que (el acuerdo) haya fracasado. Sólo implica que aún no está listo", dijo el funcionario estadounidense.

"Nuestra meta es firmarlo en Chile, pero algunas veces los textos no están finalizados. Pero hay avances y esperamos que finalmente el acuerdo (interino) pueda firmarse en Chile", añadió.

Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y otros funcionarios de Washington de alto rango han dicho que se han logrado avances sobre el pacto después de casi 16 meses de guerra comercial, a la vez que han destacado que no habría problema si el acuerdo no está listo para la cumbre de la APEC.

El portavoz de la Casa Blanca Judd Deere dijo que ambas partes aún trabajan para completar el acuerdo provisorio.

"Tal como el presidente dijo hace varias semanas, hemos alcanzado un acuerdo de fase 1 con los chinos y ambas partes trabajan para concluir el texto para su firma en Chile", sostuvo.

Las acciones estadounidenses cambiaron de tendencia y cayeron después de que Reuters reportó los comentarios del funcionario, debido a que los inversores apostaron a que las negociaciones comerciales aún están lejos de concluir.

El acuerdo comercial provisorio anunciado por Trump el 11 de octubre había impulsado a los mercados, ante la promesa de un respiro para las compañías golpeadas por aranceles recíprocos que han desacelerado el crecimiento global a su menor ritmo desde la crisis financiera de 2008-2009.

El diario South China Morning Post, citando a una persona informada de los arreglos, reportó más temprano el martes que los líderes de las dos mayores economías del mundo tenían previsto inicialmente firmar el acuerdo comercial provisorio el 17 de noviembre "si todo va bien".

Una fuente en Estados Unidos confirmó que esa era la fecha prevista para una reunión, pero el funcionario del gobierno advirtió que el texto podría no estar listo a tiempo.

El asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, yerno de Trump, dijo a un panel en la conferencia Future Investment Initiative en Riad que el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y Mnuchin "alcanzaron un acuerdo fabuloso" con Pekín.

"Creo que la gente entiende al presidente, que él es firme. Ellos saben que va a tomar las decisiones que crea que son correctas, y pienso que finalmente vamos a alcanzar un entendimiento con China sobre hacia dónde queremos avanzar", sostuvo.