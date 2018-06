Carry Underwood hace historia de nuevo en premios CMT

Carrie Underwood continuó haciendo historia el miércoles como la cantante más condecorada en los premios CMT Music Awards con 18 victorias, mientras que Blake Shelton se llevó el principal premio de la noche.

Shelton, la única persona que ganó dos premios el miércoles, logró el garadón de video del año por "I'll Name the Dogs" en el Bridgestone Arena en Nashville, Tennessee.

"He estado haciendo esto por 18 años. He estado haciendo discos y afortunadamente ustedes los han aceptado ", dijo Shelton, quien también ganó el video masculino del año por "It's Been a Crazy Ride".

Underwood ganó el video femenino del año por la interpretación con Ludacris de "The Champion", que también le dio al rapero-actor su primer premio CMT.

Little Big Town, que fue anfitrión del show por primera vez, ganó el premio por video del año e interpretó su sencillo “Summer Fever”.