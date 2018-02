Muere a los 46 años cantante country Daryle Singletary

El cantante country Daryle Singletary murió inesperadamente el lunes en su casa en Lebanon, Tennessee, de acuerdo con su publicista Don Murry Gurbbs.

Tenía 46 años y la causa de su fallecimiento no se ha dado a conocer.

Daryle Singletary era conocido por éxitos como “Too Much Fun” y “I Let Her Lie” de su álbum debut en 1995.

El año pasado él y la cantante Rhonda Vincent lanzaron un álbum a dúo sobre canciones country clásicas titualdo “American Grandstand”.

Singletary nació el 10 de marzo de 1971, en Cairo, Georgia, y se vinculó a la música country desde temprana edad.

En 1990 se mudó a Nashville en busca de una carrera en la industria musical. Allí conoció a Randy Travis, uno de los grandes de la música country en la década de 1990 y su esposa Elizabeth se convirtió en la manager de Singletary. En 1995 grabó su primer álbum que lleva su nombre y fue coproducido por Travis.

En 2015 Daryle Singletary presentó el álbum “There´s Still a Little Country Left”.

A Singletary le sobreviven su esposa, Holly y sus hijos Jonah, Mercer, Nora y Charlotte, sus padres Roger y Aninta Singletary y su hermano Kevin Singletary.