Candidatos demócratas de la Casa Blanca hacen su presentación en la cena de Iowa

Un desfile de 13 aspirantes presidenciales demócratas prometió el viernes expulsar al republicano Donald Trump de la Casa Blanca en 2020, prometiendo a una multitud escandalosa en Iowa que liderarían la lucha para cumplir los objetivos del partido desde hace mucho tiempo, como terminar con la desigualdad de ingresos y proporcionar atención médica universal.

Parados solos en un escenario libre de podios en medio de una arena de baloncesto, los candidatos instaron a más de 12.000 demócratas rugientes a pensar en qué tipo de candidato quieren liderar el partido en las elecciones de noviembre de 2020.

"El miedo y la complacencia no ganan las elecciones. La esperanza y el coraje ganan las elecciones", dijo la senadora estadounidense Elizabeth Warren a los demócratas en la recientemente renombrada Celebración de la Libertad y la Justicia del partido, promocionando su capacidad para lograr un "gran cambio estructural".

La cena de recaudación de fondos, un rito de iniciación en el estado que inicia la carrera de la Casa Blanca y, a veces, una plataforma de lanzamiento para candidatos exitosos, se produjo cuando Warren llegó a la cima de algunas encuestas en Iowa, pasando al exvicepresidente Joe Biden.

Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, y el senador estadounidense Bernie Sanders también están luchando por la cima en las encuestas en Iowa, que inicia la carrera para encontrar un rival demócrata contra Trump el 3 de febrero.

Warren, criticada por los críticos por no explicar cómo pagaría su plan Medicare for All administrado por el gobierno, reveló detalles más temprano el día de un plan de $ 20.5 billones que dijo que no requeriría aumentar los impuestos de la clase media "un centavo".

Biden indirectamente arrojó dudas sobre esa idea, promocionando su propuesta rival de construir sobre la Ley de Asistencia Asequible del presidente Barack Obama con una opción administrada por el gobierno. Añadió intencionalmente que lo haría "sin gravar a la clase media".

Buttigieg conectó su plan "Medicare para todos los que lo quieren", que pondría a disposición un plan administrado por el gobierno, y dijo que sería "su decisión" si utilizarlo.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar dijo que los demócratas deben elegir un candidato con un amplio atractivo que pueda "traer independientes, y sí, incluso unos pocos republicanos moderados".

Warren, un líder del ala progresista del partido, criticó a los candidatos que "mordisquean los bordes" y dijo que no podrían ganar la Casa Blanca.

"Cualquiera que venga a este escenario y le diga que sueñe pequeño y que se rinda temprano no llevará a nuestro grupo a la victoria", dijo.

Apoyo de Grassroots

La cena de hace décadas les dio a los candidatos la oportunidad de mostrar su apoyo de base y su fuerza organizativa, llenando el salón de vítores y entusiastas seguidores que intentaron ahogar a sus rivales. Buttigieg parecía tener la mayor y más bulliciosa multitud de seguidores, seguido de cerca por Warren.

El evento, anteriormente conocido como la cena de Jefferson-Jackson, es más famoso por un discurso de 2007 y una demostración de la fuerza organizativa de Barack Obama que lo ayudó a superar a su rival Hillary Clinton a la victoria en Iowa y finalmente a la Casa Blanca en 2008.

En 2003, el discurso de John Kerry lo ayudó a enderezar su campaña de lucha y comenzar un regreso que finalmente lo convirtió en el candidato demócrata antes de perder las elecciones en 2004 ante el presidente republicano George W. Bush.

Una lluvia fría humedeció pero no extinguió el entusiasmo de los partidarios fuera de la arena antes de la cena, y muchos llegaron a primera hora de la mañana para colocar carteles y comenzar a cantar a los automóviles y peatones que pasaban.

Sanders lideró lo que su campaña dijo fue una multitud de más de 1,500 en una "Marcha para poner fin a la avaricia corporativa" fuera del evento. Buttigieg trajo al cantante y compositor Ben Harper para una manifestación antes de que sus seguidores desfilaran al salón con una banda de música.

"Incluso cuando temblamos, hay alegría", dijo Buttigieg a la multitud bañada por la lluvia. "¿Estás listo para ir a ese pasillo y no dejar dudas sobre quién tiene el impulso en este momento?"

El ex congresista Beto O'Rourke, programado para hablar en la cena, se retiró más temprano en la tarde pero aún así se unió a sus partidarios fuera de la arena para agradecerles.

"Estoy muy agradecido de poder llevar a cabo esta campaña con ustedes", dijo. "Tenemos que ver claramente en este momento que no tenemos los medios para llevar a cabo esta campaña con éxito".