Justin Bieber dice que ha estado luchando contra la enfermedad de Lyme

La superestrella del pop canadiense Justin Bieber reveló que había estado luchando contra la enfermedad de Lyme y un caso grave de Mononucleosis, pero dijo que estaba superando sus problemas de salud.

En Instagram, Bieber señaló que algunas personas habían criticado recientemente su apariencia y sugirieron que estaba usando drogas.

"No se dieron cuenta de que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, no solo eso, sino que tuve un caso crónico de mono (Mononucleosis) que afectó mi piel, función cerebral, energía y salud en general", escribió Bieber.

"Han pasado un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora", agregó. "Y volveré y mejor que nunca".

Bieber, de 25 años, explicó que sus desafíos de salud se encuentran entre los temas que se narrarán en la serie documental de 10 episodios sobre su vida que se lanzará en YouTube a partir del 27 de enero.

En el último año, Bieber escribió una serie de publicaciones en Instagram a sus 124 millones de seguidores hablando sobre sus luchas con la depresión, el abuso de drogas, la fama y acreditaba a la religión y a su esposa Hailey Baldwin su recuperación.

Este año, Bieber planea lanzar su primer álbum en varios años y embarcarse en una gira por América del Norte. La semana pasada lanzó un sencillo llamado "Yummy".

(Con información de Reuters y redes sociales)