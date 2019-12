A-ha regresa en 4K: "Take on me"

TAKE ON ME, AGAIN

A-ha comienza 2020 con su icónico video del tema “Take on Me” remasterizado en 4K.

El trío noruego lanzó una versión restaurada del video musical de su éxito número 1 de Billboard Hot 100.

El clip dirigido por Steve Barron, que combina bocetos a lápiz animados y escenas de acción en vivo ha acumulado casi mil millones de visitas en YouTube.

“Take on me” fue uno de los videos de mayor exposición en MTV durante los años 80.

Según un comunicado de prensa obtenido por la revista Rolling Stone "la mayoría de los videos musicales de esa época fueron editados en formato de cinta, mientras que este clip fue restaurado de manera única de los rollos de película originales de 35 mm".

A-ha también compartió un clip de comparación de 30 segundos lado a lado de cómo el video 4K remasterizado es más nítido que el clip de definición estándar de 1985.

Si "Take On Me" llega a mil millones de visitas en YouTube se convertirá en el primer video musical pop de la década de los 80 y el primer video musical de un grupo europeo en lograr esa hazaña.

JUSTIN BIEBER

YouTube anunció esta semana que la primera serie documental de Justin Bieber, "Justin Bieber: Seasons", se estrenará en la plataforma de video el 27 de enero.

El documental de 10 partes hace una crónica de la realización del primer álbum del cantante canadiense en cuatro años y brinda una visión de su vida privada con su nueva esposa, la modelo Hailey Baldwin y otros familiares.

Bieber, quien encontró fama en YouTube por primera vez en 2007, se retiró abruptamente de su gira mundial "Purpose" en 2017, argumentando que necesitaba descansar.

En el último año, en Instagram, habló a sus 124 millones de seguidores sobre su lucha con la depresión, el abuso de drogas y la fama, y agradeciendo a la religión y a su novia de la infancia por su recuperación.

Bieber, de 25 años, anunció que en 2020 lanzaría su primer álbum en cuatro años y que hará una gira por América del Norte.

"Yummy", el primer sencillo del álbum aún sin título, se estrena el viernes 3 de enero.

LOVE TO LOVE YOU BABY

Donna Summer hubiese cumplido 71 años esta semana. La cantante nació el 31 de diciembre de 1948 y falleció el 17 de mayo de 2012, a los 63 años, de cáncer de pulmón no relacionado al vicio del cigarrillo.