Llega a New Jersey crucero con pasajeros en cuarentena por preocupación de coronavirus

Un crucero de Royal Caribbean con 12 pasajeros que han sido puestos en cuarentena debido a la preocupación por una posible infección por coronavirus ha atracado en Bayonne, Nueva Jersey.

El crucero Anthem of the Seas llegó a las 6 a.m. del viernes, hora local, en medio de una espesa niebla. Se vieron varias ambulancias deteniéndose cerca.

Los pasajeros en cuarentena serán evaluados por funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), quienes estuvieron presentes para saludar al barco que llega.

Los pasajeros, todos ciudadanos chinos, comenzaron a mostrar síntomas a bordo del barco, que regresa de las Bahamas.

Un funcionario federal dijo que no hay indicios de que ninguno de los pasajeros tenga coronavirus, y que estos pasos se están tomando por precaución.