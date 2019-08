Amazon enfrenta reacción en China por camisetas prodemocracia sobre Hong Kong

Los usuarios de las redes sociales en China protestaron el jueves contra Amazon.com, tras descubrir en su sitio web camisetas con eslóganes a favor de los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

El hashtag “Amazon T-Shirts” se convirtió el miércoles en el cuarto ‘trending topic’ en la plataforma china Weibo, similar a Twitter, en la última reacción de una empresa extranjera que aborda asuntos relacionados con el estatus territorial de Hong Kong.

El diario Global Times, publicado por el periódico oficial del Partido Comunista, dijo que muchos internautas chinos encontraron las camisetas a la venta con eslóganes como “Free Hong Kong Democracy Now (Libertad para Hong Kong)” y “Hong Kong is Not China (Hong Kong no es China)”, entre otros.

Usuarios de Internet acusaron al minorista en línea más grande del mundo de ser insensible hacia el pueblo chino. Un usuario de Weibo escribió: “Amazon ya ha salido de China, ¿verdad? Tenemos que darle una lección a esta compañía”.

El gigante del comercio electrónico cerró su servicio de compras nacionales en julio, pero sigue enviando productos al país desde el exterior.

Un representante de Amazon no respondió a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico por Reuters.

Varias celebridades de la China continental cortaron los lazos con varias marcas de moda esta semana, después de que algunos internautas señalaran que habían lanzado prendas de vestir refiriéndose a Hong Kong y Taiwán como regiones separadas de la República Popular China.

Versace, Calvin Klein y otras marcas emitieron disculpas públicas en línea, tanto en redes sociales chinas como en las del extranjero.