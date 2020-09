Docentes: En Venezuela no hay garantías para ofrecer clases a distancia

CARACAS - En Venezuela no hay condiciones para iniciar el nuevo año escolar a distancia, entre otros factores, por las fallas en el servicio eléctrico, la precaria conexión a internet y el poco acceso a dispositivos electrónicos inteligentes, según denuncias de miembros del gremio docente.

El profesor Franklin Piccone asegura que el gobierno en disputa “no ha hecho nada” para rescatar el sistema educativo del país e insistió en que habrá un elevado nivel de deserción por parte del personal administrativo y docente debido a los bajos salarios que perciben.

Apagones, carencia de equipos y mala conexión a Internet son algunas de las fallas que dificultan la educación a distancia en Venezuela. [Archivo]

“Este régimen mató de hambre la educación del país, quién va a regresar a las aulas de clases para ganarse en 15 días menos de dos dólares cuando lo puedes hacer en cualquier otra actividad, un día o en menos de una hora”, sostiene Piccone.

Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical por el sector educativo, destacó que de acuerdo a una encuesta el 89% de los docentes consultados no está dispuesto a reincorporarse a las actividades académicas sin recibir ningún tipo de ajuste salarial.

A través de un comunicado, la Federación Venezolana de Maestros ratificó la “no incorporación al inicio del año escolar por no existir las condiciones necesarias para ello”.

“El Ministerio del Poder Popular para la Educación no ha mostrado voluntad para atender la situación salarial del docente, quien ha tenido que abandonar sus puestos de trabajo para dedicarse a otras actividades que le proporcionen ingresos suficientes”, indica el texto.

Padres y alumnos encaran el desafío de continuar la educación escolar. [Foto de archivo de una familia en San Cristobal, Venezuela, el 20 de marzo de 2020]

Pero por otra parte, muchos centros educativos privados lograron adaptarse a la coyuntura y ya iniciaron clases a distancia, una situación que podría ampliar las desigualdades en el país.

Para el profesor Luis Bravo, hay un “cierre real de la educación para las mayorías” .

“Se va a incrementar la brecha entre el circuito de la precariedad que es la mayoría y el circuito de la excelencia”, valoró Bravo.

El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que las clases no reiniciarán de manera presencial y adelantó que en enero evaluarían nuevamente el panorama.

“El regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia (…) como presidente de la República he decidido el no regreso presencial a clases”, sostuvo Maduro a través del canal del Estado.