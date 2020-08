Potencial venta de armas de Irán a Maduro preocupa dentro y fuera de Venezuela

CARACAS - Durante una reciente reunión virtual, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que a su juicio "no es mala idea" que su gobierno compre misiles antiaéreos a Irán, un cercano aliado. Todo esto ocurrió después de que el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, trajera el tema a colación.

"No es mala idea, Iván Duque, no lo habíamos pensado, de verdad. Cuando yo escuché a Iván Duque dije: 'Dios mío, y por qué no habíamos pensado eso. Debemos hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano y largo alcance, y si está en nuestras posibilidades dadas las buenas relaciones, comprar baterías misilísticas para reforzar la defensa”, apuntó Maduro.

Tras las declaraciones del presidente en disputa la Voz de América consultó a venezolanos en las calles de la capital y encontró opiniones contrapuestas.

El venezolano Antonio Camargo opinó que Colombia está atentando contra la seguridad, y soberanía de Venezuela, ante lo cual no hay mejor defensa que estar preparado “yo estoy consciente de algo, si nos atacan nos tenemos que defender”.

Sin embargo, no todos opinan igual. El venezolano Hugo Liscano expuso que lo más importante en este momento es la salud: “Tenemos una serie de necesidades mucho más importantes, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia, la gente de Salud está viviendo situaciones incómodas, se han registrado muertes”, dijo en alusión a médicos, enfermeras y otros empleados que están en la primera línea de combate al nuevo coronavirus.

Consultada sobre el tema por la VOA, la internacionalista Giovana de Michelle, indicó que la posibilidad de compra de misiles a Irán, por parte de Venezuela, plantea una profunda desconexión de Maduro con el pueblo y causará una gran preocupación en los países de la comunidad internacional.

Maduro sobre la relación con Irán: "Nos estamos ayudando" El estrecho vínculo entre Caracas y Teherán preocupa a Estados Unidos y gobiernos de la región. Esta semana el mandatario colombiano, Iván Duque, dijo que Venezuela estaba en negociaciones para adquirir armamento a través de Teherán.

“Si bien de lo que se trata es una transacción comercial, la adquisición de misiles balísticos supondría entre otras cosas la presencia de iraníes en territorio venezolano para darle entrenamiento a quienes los vayan a manipular. No olvidemos que Irán ha sido objeto de sanciones por parte del Consejo de seguridad de la ONU por considerar que es un país que promueve la inestabilidad e inclusive el terrorismo a nivel internacional”.

Maduro recalcó que si la operación llegara a concretarse, no sería ilegal porque Venezuela "no tiene prohibición de comprar" armamento.